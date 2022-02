Atomic Heart - gra inspirowana Bioshockiem, DOOMem i Falloutem z przybliżoną datą premiery. Jest też nowy trailer

Pierwsze wieści o Atomic Heart dotarły do nas ponad trzy lata temu. Od tego czasu twórcy gry, w dość skąpy sposób prezentowali nam nadchodzącą produkcję. Przez sieć przewijały się w zasadzie te same wycinki gameplay'u czy trailery. Dziś na szczęście deweloperzy z rosyjskiego Mundfish zaserwowali nam nowy trailer z elementami rozgrywki, który zdradza przede wszystkim datę premiery szalonej gry akcji. Kiedy więc położymy na niej swoje ręce? Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to na przełomie jesieni i zimy tego roku. A kto położy na niej owe ręce? Posiadacze wszystkich największych platform, a więc gracze pecetowi i konsolowi (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S).

Atomic Heart ma być przede wszystkim grą akcji, shooterem z elementami RPG, ale miejscami także i skradanką, a wszystko to w perspektywie kamery FPP. W grze wcielimy się w w tajnego agenta, zaś naszym zadaniem będzie zbadanie sekretnej placówki, z którą utracono łączność. Po dotarciu na miejsce, odkryjemy, że obecne tam maszyny zbuntowały się przeciwko ludziom. Na domiar złego po obiekcie wałęsają się hordy żywych trupów, będące owocem eksperymentów. Naszym głównym celem będzie więc dojście do prawy - co tu się tak naprawdę od... wydarzyło...

O grze wiadomo dodatkowo, że na premierę pojawi się ona od razu także w Game Passie. Fabuła ma być dość nieliniowa, obfitująca w wybory moralne, prowadzące ostatecznie do jednego z dwóch zakończeń. Kampania ma z kolei dawać zabawę na około 30 godzin. Jak zaznaczają twórcy, gra zaprezentuje nam system walki "nowej generacji", gdzie roboty będą mogły dostosowywać swoje zachowanie zgodnie z naszym rozwojem umiejętności. W zabawie pojawi się też crafting. Do tego dojdzie nam jeszcze zarządzanie wytrzymałością, nie zaś tylko zdrowiem. A wszystko to okraszone ray tracingiem. Brzmi dobrze?

