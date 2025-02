Assassin's Creed IV: Black Flag ma doczekać się pełnoprawnego remake'u, ale na premierę jeszcze długo poczekamy

Ubisoft ma ogromne plany co do marki Assassin's Creed, co zostało zademonstrowane już przy okazji ostatnich dwóch konferencji producenta oraz wydawcy. Jeszcze w tym roku wejdziemy w buty Basima w grze Assassin's Creed Mirage. W przyszłym roku powinniśmy otrzymać pierwszego Asasyna tworzonego z myślą wyłącznie o obecnej generacji konsol: Assassin's Creed: Codename Red. Nowe przygody to najwyraźniej nie jedyny plan Ubisoftu, bowiem w sieci pojawiły się informacje o niespodziewanym remake'u jednej z wcześniejszych gier.

Według najnowszych doniesień, Ubisoft rozpoczął pre-produkcję remake'u gry Assassin's Creed IV: Black Flag. Z tego względu na premierę poczekamy jeszcze dobre kilka lat. Nie wiemy obecnie co stoi za taką decyzją Ubisoftu.

Serwis Kotaku poinformował o dość niecodziennej decyzji Ubisoftu związanej z pełnym odrestaurowaniem jednej z wcześniejszych części Assassin's Creed. Francuski wydawca miałby zdecydować się na remake gry Assassin's Creed IV: Black Flag, która pierwotnie zadebiutowała w 2013 roku zarówno na ówczesną starą generację konsol - PlayStation 3 oraz Xbox 360, jak również (z niewielkim opóźnieniem) na PlayStation 4, Xbox One oraz PC. Była to pierwsza gra z serii, która mocno odeszła od klasycznej formuły walki pomiędzy Asasynami i Templariuszami. W AC IV: Blag wcielamy się w postać pirata Edwarda Kenwaya, który przypadkowo zostaje wplątany w odwieczny konflikt i tak naprawdę dopiero pod koniec gry dołącza do jednego z bractw.

Assassin's Creed IV: Black Flag rozwinął mocno jedną z nowych mechanik, która po raz pierwszy pojawiła się w Assassin's Creed III - mowa oczywiście o pływaniu statkiem (Kawka) i morskich starciach z innymi statkami. O ile fabularnie Black Flag nie robił jakiegoś specjalnego wrażenia (choć sama postać Edwarda była jedną z lepiej rozpisanych w tej serii), tak starcia na morzach i oceanach były dobrze dopracowane. To właśnie z tego powodu lata później Ubisoft zdecydował się na przygotowanie gry Skull and Bones, skupiającej się już wyłącznie na tych mechanikach. Serwis Kotaku otrzymał informację, że proces produkcyjny dopiero się rozpoczyna, toteż na ewentualną premierę poczekamy jeszcze dobre kilka lat.

