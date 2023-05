ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend - nowy układ RDNA 3 zadebiutuje w serii kojarzonej dotąd z płytami głównymi

Lada dzień zapoznamy się z pierwszymi testami wyczekiwanego Radeona RX 7600, który zadebiutuje w różnych autorskich wersjach od popularnych producentów. Lista wszystkich modeli rzecz jasna nie jest jeszcze znana. Do tej pory w sieci pojawiły się jedynie zdjęcia jednostki w niereferencyjnej wersji od Sapphire, jednak dziś dowiedzieliśmy, że ciekawą propozycję szykuje również firma ASRock, która znana jest przede wszystkim z płyt głównych.

ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend prawdopodobnie będzie jedną z najbardziej bezkompromisowych wersji nowego Radeona. Możemy liczyć nie tylko na firmowo podniesione zegary, ale także na wydajny system chłodzenia z trzema wentylatorami.

Serwis VideoCardz podzielił się właśnie zdjęciami karty ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend. Zanim przejdziemy do jej opisu, warto zwrócić uwagę na fakt, że dotychczas w serii Steel Legend pojawiały się jedynie topowe płyty główne. Wygląda więc na to, że tajwańska firma postanowiła rozszerzyć ją także o pierwszy układ GPU. Należy jednak zaznaczyć, że widoczna poniżej konstrukcja nie jest do końca nowa. Bardzo podobnie prezentuje się Radeon RX 6750 XT Challenger Pro od tego samego producenta, choć - rzecz jasna - obie karty cechują się inną kolorystyką, a także różną płytką osłaniającą laminat.

Jak nietrudno się domyślić, omawiany właśnie ASRock Radeon RX 7600 Steel Legend będzie jedną z najbardziej bezkompromisowych wersji nowego Radeona. Możemy liczyć nie tylko na firmowo podniesione zegary (póki co nie są znane), ale także na wydajny system chłodzenia z trzema wentylatorami. Możliwe jednak, że niektórzy uznają tę konstrukcję za przerost formy nad treścią - w końcu Radeon RX 7600 to układ z TDP na poziomie 165 W, co może sugerować, że do jego skutecznego schłodzenia spokojnie wystarczą dwuwentylatorowe systemy chłodzenia. Więcej na temat karty dowiemy się zapewne 25 maja - wtedy odbędzie się oficjalna premiera Radeona RX 7600.

Źródło: VideoCardz