NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i AMD Radeon RX 7600 przetestowane w 3DMark. Jak wypadły obie karty graficzne?

Jesteśmy u progu premiery zarówno karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB, jak i AMD Radeon RX 7600. Z racji zbliżonej daty premiery i oczekiwań, które im towarzyszą, nie będzie się dało uniknąć bezpośrednich porównań tych układów. Jeden z serwisów sprzętowych opublikował wyniki obu w aplikacji 3DMark. Są one interesujące i zasadne jest w tym przypadku postawienie pytania, czy faktycznie te dwie karty będą dla siebie rzeczywistymi alternatywami.

Karta graficzna AMD Radeon RX 7600 wypada znacznie gorzej od NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB w testach korzystających z DirectX 12 . Różnice są dużo mniejsze w przypadku DirectX 11.

Na portalu VideoCardz opublikowano wyniki, które teoretycznie nie pozostawiają złudzeń. Najnowszy GeForce góruje znacząco nad propozycją firmy AMD. W teście Time Spy (API DirectX 12), w rozdzielczości 1440p, karta AMD uzyskała 10687 pkt. GeForce RTX 4060 Ti może pochwalić się wynikiem 13395 pkt. Różnica pomiędzy układem "czerwonych", a jej konkurentem wyniosła w tym przypadku zatem aż 25%. Niewiele lepiej było w teście Time Spy Extreme (rozdzielczość 4K). Uzyskane wyniki to 5079 pkt. dla nowego Radeona i 6287 pkt. dla GeForce’a. Prawdziwa przepaść dzieli rezultaty odnotowane w teście Speed Way. W tym przypadku różnica pomiędzy obiema kartami sięgnęła niemal 63% (odpowiednio 1949 pkt. i 3176 pkt.).

Time Spy

(DX12 1440p) Time Spy Extreme

(DX 12 4K) Speed Way

(DX12 1440p) GeForce RTX 4060 Ti 13395 pkt. 6287 pkt. 3176 pkt. Radeon RX 7600 10687 pkt. 5079 pkt. 1949 pkt.

Znacznie mniejsza dysproporcja występuje w testach Fire Strike (API DirectX 11). W rozdzielczości 1080p wyniosła ona około 8% (30925 pkt. dla Radeona i 33596 pkt. dla GeForce’a). Podobnie było w przypadku Fire Strike Extreme (rozdzielczość 1440p). Różnice praktycznie zanikły w Fire Strike Ultra, czyli rozdzielczości 4K. W tym przypadku Radeon RX 7600 odnotował wynik na poziomie 7126 pkt., zaś GeForce RTX 4060 Ti 7357 pkt. Jest to około 3% dysproporcji.

Fire Strike

(DX11 1080p) Fire Strike Extreme

(DX11 1440p) Fire Strike Ultra

(DX11 4K) GeForce RTX 4060 Ti 33596 pkt. 15873 pkt. 7357 pkt. Radeon RX 7600 30925 pkt. 14571 pkt. 7126 pkt.

Rezultaty przedstawione przez portal VideoCardz to średnia z testów różnych recenzentów. Należy pamiętać, że 3DMark to nie jest oczywiście wyrocznia. Wyniki uzyskiwane w grach mogą przedstawiać się inaczej, ale daje to wstępne pojęcie odnośnie potencjału obu układów. Najnowsza propozycja NVIDII wyraźnie góruje w przypadku testów korzystających z DirectX 12, a to oznacza, że bardziej stosowne może okazać się zestawianie Radeona RX 7600 z kartą GeForce RTX 4060 bez dopisku Ti. Wskazywałaby na to zresztą cena, ponieważ GeForce RTX 4060 Ti będzie wyraźnie droższy od układu AMD.

