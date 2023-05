AMD Radeon RX 7600 - wyciekła specyfikacja karty graficznej w aplikacji GPU-Z. Potwierdzają się wcześniejsze przypuszczenia

Karty graficzne AMD Radeon RX 7600 mogą być ciekawą propozycją dla graczy ze średniego segmentu budżetowego. Będą najprawdopodobniej bezpośrednim konkurentem dla NVIDIA GeForce RTX 4060 (Ti). Choć nie podano na razie oficjalnie specyfikacji układu, to od pewnego czasu pojawiają się przecieki, za sprawą których poznaliśmy jego najważniejsze parametry. Najnowszy z nich pochodzi z aplikacji GPU-Z i potwierdza wszystkie wcześniejsze doniesienia.

Jeden z serwisów internetowych opublikował zrzut ekranu z aplikacji GPU-Z, na którym znalazła się niemalże pełna specyfikacja nadchodzącego układu graficznego AMD Radeon RX 7600.

Zrzut ekranu, który zaprezentował serwis VideoCardz, nie przynosi większych zaskoczeń. Nowy układ AMD będzie wyposażony w 8 GB VRAM GDDR6 (firmy Hynix), które będą działały w oparciu o 128-bitową szynę. Ten element konstrukcji jest bardzo zbliżony do pamięci użytej w przypadku NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti. Maksymalna przepustowość wyniesie bowiem identyczne 288 GB/s. Karta skorzysta także z magistrali PCIe 4.0 x8, co także zbliża ten układ do propozycji NVIDII. GPU wyposażone będzie ponadto w 32 bloki CU i 2048 procesorów strumieniowych. Na zrzucie ekranu można także znaleźć taktowanie wersji referencyjnej. Wyniesie ono 2250 MHz w standardowym trybie i 2655 MHz w trybie boost. Jak udało się ustalić portalowi VideoCardz, w rzeczywistości osiągana częstotliwość jest wyższa i dobija nawet do 2850 MHz.

Premiera układu ustalona została na 25 maja bieżącego roku. Jego sukces rynkowy zależy w znacznej mierze od stosunku wydajności do ceny. Według opublikowanych wcześniej doniesień, karta ma kosztować w Europie około 1600 zł, co jest kwotą sporo niższą od ceny GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 8 GB VRAM (2039 zł) i porównywalna ze standardowym GeForce RTX 4060 (1549 zł). Nie jest wykluczone, że w przyszłości ujrzymy także wariant z dopiskiem XT w nazwie, ale wszelkie spekulacje odnośnie jego specyfikacji są na tym etapie przedwczesne.

Źródło: VideoCardz