AMD Radeon RX 7600 - wyciekła europejska cena karty graficznej. Gracze mogą być nieco rozczarowani

Po wielu miesiącach oczekiwań AMD niebawem zaprezentuje kolejną desktopową kartę graficzną opartą na architekturze RDNA 3. W drodze jest już Radeon RX 7600, który powinien stanowić ciekawą ofertę dla graczy liczących na przyzwoitą wydajność w atrakcyjnej cenie. Podstawowe elementy specyfikacji układu są już znane, ale co z ceną karty? Cóż, najnowsze doniesienia wskazują na to, że nowy Radeon wcale nie musi być z miejsca najlepszą opcją w swoim segmencie...

Jak poinformował właśnie francuski serwis Cowcotland powołujący się na własne źródła, karta graficzna AMD Radeon RX 7600 zadebiutuje 25 maja w średniej cenie 349 euro. To oznacza, że cena w dolarach powinna mieścić się w widełkach 300 - 330 dolarów (we Francji obowiązuje 20% VAT), natomiast w Polsce możemy spodziewać się ofert w okolicach 1600 zł. Trzeba przyznać, że to nieco więcej, niż dotychczas oczekiwaliśmy, jednak w przypadku niskiego zainteresowania jej cena może szybko spaść. Doskonały tego przykład stanowi GeForce RTX 4070, który jest dziś dostępny w niereferencyjnych wariantach za mniej niż 3000 zł.

Radeon RX 7900 XTX Radeon RX 7900 XT Radeon RX 7600 Rdzeń Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 33 Bloki CU 96 84 32 Procesory strumieniowe 6144 5376 2048 Taktowanie Boost 2,5 GHz 2,4 GHz ok, 2,6 GHz Pamięć 24 GB GDDR6 384-bit 20 GB GDDR6 320-bit 8 GB GDDR6 128-bit Interfejs PCIe Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x8 Infinity Cache 96 MB 80 MB 32 MB Cena (MSRP) 999 dolarów 899 dolarów 300 - 330 dolarów (?) Premiera 13 grudnia 2022 r. 13 grudnia 2022 r. 25 maja 2023 r. (?)

AMD Radeon RX 7600 z 8 GB VRAM w cenie ok. 1600 zł może nie być do końca przekonującą opcją dla graczy, bowiem za niewiele więcej dostępne są dziś chociażby Radeony RX 6700 (10 GB) czy RX 6700 XT (12 GB). Pozostaje jednak pytanie o ostateczną wydajność nowej jednostki. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że Radeon RX 7600 zaoferuje ok. 11% wyższą wydajność od Radeona RX 6650 XT dysponującego tą samą liczbą procesorów strumieniowych (2048). Dużą zaletą nowego modelu ma być jednak niewielkie zapotrzebowanie na moc elektryczną, bowiem układ pod obciążeniem pobiera jedynie ok. 175 W.

Źródło: VideoCardz, Cowcotland