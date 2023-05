NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - zaprezentowano modele niereferencyjne. Na liście propozycje od firm MSI, Palit czy ASUS

W dniu wczorajszym, czyli 18 października, zapowiedziano oficjalnie karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti i GeForce RTX 4060. Są to układy przeznaczone dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na droższe modele GPU z rodziny Ada Lovelace lub ich po prostu nie potrzebują. Jak zawsze w takich przypadkach, swoje propozycje ujawniają także różni producenci. Poznaliśmy ofertę firm MSI, Palit, Gainward, Inno3D, Zotac, ASUS oraz PNY.

Rozmaici producenci kart graficznych zaprezentowali swoje modele układów GeForce RTX 4060 Ti oraz GeForce RTX 4060. Gracze mają z czego wybierać, ponieważ na liście są zarówno propozycje wyżej, jak i niżej pozycjonowane.

Sporą popularnością cieszą się zawsze układy firmy MSI, więc od tego producenta zaczniemy. Tajwańska firma przygotowała aż cztery warianty obu zaprezentowanych GPU. Otrzymamy zatem modele z serii Gaming X Trio, Gaming X, Ventus 3X oraz Ventus 2X BLACK. Pierwsze dwa to propozycje z nieco wyższej półki i będą odpowiednio drożej wycenione. Można jednak spodziewać się, że ich układy chłodzenia będą bardzo wydajne, przy jednoczesnej minimalizacji generowanego hałasu. Gaming X Trio został wyposażony w trzy wentylatory, Gaming X zaś w dwa. Karty z serii Ventus to bardziej budżetowa propozycja. Uwagę zwraca zwłaszcza utrzymany w ciemnej stylistyce Ventus 2X Black, który będzie z pewnością pasować do odpowiednich zestawów komputerowych. Z pełną specyfikacją można zapoznać się na stronie MSI.

Firma Palit ogłosiła, jak na razie, dwa podstawowe warianty GeForce RTX 4060 (Ti): Dual oraz StormX. Pierwszy to konstrukcja utrzymana w czarnej stylistyce. Cechuje się dwoma wentylatorami o wielkości 95 mm. Jak zapewnia producent, oferuje dobry balans pomiędzy wydajnością chłodzenia, a generowanym hałasem. O wiele większą uwagę przykuwa jednak model StormX. Jest to nietypowa konstrukcja, jak na standardy kart Ada Lovelace. Ten model został bowiem wyposażony w zaledwie jeden wentylator. Całość ma niezwykle kompaktowy charakter. Długość karty wynosi zaledwie 17 cm. GPU znajdzie swoje zastosowanie przede wszystkim w zestawach bazujących na standardzie Mini-ITX. Kwestią otwartą pozostaje wydajność układu chłodzenia, ale producent zapowiada, że nie będzie z tym żadnego problemu. Pełna specyfikacja zaprezentowanych modeli znajduje się na stronie Palit.

W przypadku firmy Gainward można liczyć na modele Ghost i Pegasus, zarówno w przypadku GeForce RTX 4060 Ti, jak i GeForce RTX 4060. Pierwszy z nich to konstrukcja złożona z dwóch dobrze znanych i wydajnych wentylatorów 95 mm oraz standardowego radiatora. Całość utrzymano w czarnej stylistyce, która powinna pasować do większości konfiguracji sprzętowych. Bok karty emituje delikatne światło, które jednak, jak zapewnia producent, jest bardzo stonowane. Pegasus z kolei to propozycja skierowana do zwolenników bardzo kompaktowych komputerów. Karta mierzy zaledwie 17 cm, więc stanowi idealne uzupełnienie zestawu w standardzie Mini-ITX. Jak przekonuje producent, system chłodzenia jest wystarczająco wydajny, żeby poradzić sobie ze sprawnym odprowadzaniem ciepła. Więcej na stronie Gainwarda.

Kolejnym producentem jest mniej znana firma Inno3D. Jej oferta cechuje się większym zróżnicowaniem. Zaprezentowano bowiem aż cztery warianty najnowszych układów. Będą one dostępne w wersjach iCHILL X3, X3 OC, TWIN X2/OC oraz Compact. Pierwszy zaoferuje trzy wentylatory i jest pozycjonowany najwyżej z przygotowanych przez tę firmę modeli, co daje gwarancję wydajności chłodzenia przy minimalizacji generowanego hałasu. Co ciekawe, boczne wentylatory mają 88 mm, podczas gdy środkowy mierzy 78 mm. Dostępny jest też wariant w białej kolorystyce. X3 OC to, jak sama nazwa wskazuje, także konstrukcja złożona z trzech wentylatorów (88 mm), jednak z nieco niższego segmentu cenowego. W sprzedaży będą też modele dwuwentylatorowe TWIN X2/OC, również w wersji białej. Dla posiadaczy małych komputerów, firma Inno3D przygotowała wariant Compact GeForce’a RTX 4060. Ze specyfikacją kart producenta można zapoznać się na jego stronie.

Firma Zotac zaprezentowała jak na razie tylko jeden model GeForce RTX 4060 Ti o nazwie Twin Edge (OC), ale w dwóch wariantach kolorystycznych. Jest to bardziej budżetowa konstrukcja z dwoma wentylatorami typu IceStorm 2.0. Zaoferuje jednak także podświetlenie RGB. W przypadku GeForce RTX 4060 będzie można będzie nabyć jednowentylatorowy model Solo, który zapewne znajdzie swoich zwolenników. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Zotac.

Swoje modele zaprezentował także ASUS. Można w tym przypadku liczyć na tradycyjne karty ROG Strix, TUF Gaming oraz Dual. Najbardziej bezkompromisowy jest oczywiście ROG Strix, który zaoferuje trzy wydajne wentylatory Axial i podświetlenie RGB. Jak twierdzi producent, konstrukcja została udoskonalona w porównaniu z poprzednią generacją sprzętu, co sprawia, że wydajność chłodzenia jest znacznie lepsza. Model TUF Gaming to nieco tańsza propozycja, która stara się zachować balans pomiędzy wydajnością chłodzenia i jego hałasem. Jest też cieńsza i krótsza od ROG Strix. Wariant Dual będzie najtańszy ze wszystkich propozycji tajwańskiej firmy. Zaoferuje dwa wentylatory. Producent zapowiedział także odmianę w wersji białej. Dokładna specyfikacja kart ASUS-a będzie dostępna w późniejszym terminie.

Ostatnim producentem, który zaprezentował swoje warianty GeForce RTX 4060 (Ti), jest firma PNY. Wyżej pozycjonowaną propozycją jest model Gaming Verto Epic-X, który cechuje się trzema wentylatorami i odpowiednim podświetleniem RGB. Większość graczy wybierze jednak zapewne tańszy model Verto, który wyposażono w dwa wentylatory. Zabrakło oczywiście w tym przypadku podświetlenia RGB, ale nie jest to produkt skierowany do entuzjastów sprzętowych. W ofercie będą też produkty XLR8, które, jak przekonuje producent, cechują się bezkompromisową jakością wykonania. Z pełną listą modeli i ich specyfikacją można zapoznać się na stronie PNY.

Źródło: VideoCardz, TechPowerUp