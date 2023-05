NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - karta graficzna z 16 GB pamięci będzie miała nieco wyższy współczynnik poboru mocy

W tym miesiącu do sprzedaży trafi kolejna karta graficzna NVIDII - GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 8 GB pamięci. Według dotychczasowych informacji, nowy model oparty na architekturze Ada Lovelace zadebiutuje dokładnie 24 maja. Kilka tygodni później do oferty ma dołączyć jeszcze GeForce RTX 4060... oraz GeForce RTX 4060 Ti w wariancie z podwojoną ilością VRAM. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat tego modelu - poza zwiększoną pojemnością pamięci, karta będzie cechować się nieco wyższym poborem mocy.

Współczynnik TDP karty NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB ma wynosić 165 W, a więc raptem 5 W więcej w porównaniu do GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Na premierę jednak trochę poczekamy, bowiem debiut planowany jest dopiero na drugą połowę lipca tego roku.

Portal VideoCardz podzielił się kilkoma szczegółami na temat karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti w wersji z 16 GB pamięci GDDR6. Model ten wykorzysta rdzeń graficzny AD106-351-A1. Bazowa wersja z 8 GB VRAM zaoferuje z kolei układ AD106-350-A1. Obie karty tym samym zaoferują identyczną liczbę jednostek obliczeniowych: 4352 rdzenie CUDA FP32, 136 jednostek TMU, 48 ROP-ów, 34 rdzenie RT 3. generacji oraz 136 rdzenie Tensor 4. generacji. Zmiany dotyczą przede wszystkim konfiguracji pamięci, co z kolei wpłynie na ogólny współczynnik poboru mocy.

NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB NVIDIA GeForce RTX 4070 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD107 AD106 AD106 AD104 Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Jednostki SP 3072 4352 4352 5888 Jednostki TMU 96 136 136 184 Jednostki ROP 48 48 48 64 Jednostki RT 24 34 34 46 Jednostki Tensor 96 136 136 184 Taktowanie bazowe Brak informacji 2310 MHz 2310 MHz (?) 1920 MHz Taktowanie boost Brak informacji 2535 MHz 2535 MHz (?) 2475 MHz Ilość pamięci 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 16 GB GDDR6 (? Gbps) 12 GB GDDR6X (21 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 128-bit 192-bit Przepustowość 288 GB/s 288 GB/s ? 504 GB/s Współczynnik TDP 115 W 160 W 165 W 200 W

Ten ostatni wyniesie dokładnie 165 W, a więc będzie raptem o 5 W wyższy w porównaniu do wariantu z 8 GB pamięci. Spodziewamy się tym samym, że obie karty będą dzielić zbliżone zegary rdzenia graficznego. Karta zaoferuje 16 GB pamięci na 128-bitowej magistrali, jednak obecnie nie wiemy jeszcze czy będą to kości o efektywnej szybkości 18 Gbps (tak będzie w przypadku wariantu z 8 GB) czy też innej. NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB VRAM zadebiutuje na rynku mniej więcej za 2 miesiące i wszystko wskazuje na to, że taki model faktycznie trafi do sprzedaży. Wcześniej, bo w pierwszej połowie lipca, do oferty dołączy również podstawowy GeForce RTX 4060, wykorzystujący pełny rdzeń AD107 oraz 8 GB pamięci.

Źródło: VideoCardz