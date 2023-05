NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti - układ doczekał się pierwszego testu w Geekbench. Wydajność może pozostawiać nieco do życzenia

Nie ulega wątpliwości, że wszystkie dotychczasowe karty graficzne NVIDII z serii RTX 4000 uchodzą za dosyć kontrowersyjne i średnio opłacalne. Głównym problemem jest mało fortunna wycena tych jednostek. Nawet wydany niedawno GeForce RTX 4070 po obniżkach cenowych nadal nie uchodzi za bezkompromisową opcję, a przecież na papierze oferuje wydajność GeForce'a RTX 3080. Kto wie, być może nadchodzący RTX 4060 Ti zostanie przyjęty nieco cieplej?

Test z Geekbench ujawnia nam, że GeForce RTX 4060 Ti jest o ok. 10% szybszy od RTX-a 3060 Ti i oferuje wydajność na poziomie RTX-a 3070.

Już sama specyfikacja RTX-a 4060 Ti od samego początku nie zapowiada się jakoś szczególnie dobrze, jednak ratunkiem może okazać się rozsądna cena. A co z samą wydajnością w praktyce? Jak się okazuje, karta pojawiła się już w bazie benchmarku Geekbench, co najprawdopodobniej oznacza, że znajduje się już w rękach recenzentów. Jak pokazują poniższe screeny, układ został wyposażony w 4352 jednostki CUDA i 8 GB VRAM GDDR6 18 Gbps (128-bit). Tu chyba nie ma żadnego zaskoczenia, natomiast warto jeszcze wspomnieć, że rdzeń testowanego GPU rozpędzał się do 2,54 GHz.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 4060 Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Układ graficzny AD104-400 AD104-250/251 AD106-350 AD107-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Jednostki SP 7680 5888 4352 3072 Bloki SM 60 46 34 24 Jednostki RT 60 46 34 24 Jednostki Tensor 240 184 136 96 Taktowanie bazowe 2310 MHz 1920 MHz 2310 MHz ? Taktowanie boost 2610 MHz 2475 MHz 2535 MHz ? Taktowanie pamięci 21000 MHz 21000 MHz 18000 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB / 16 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Przepustowość 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s 288 GB/s TDP (nominalne) 285 W 200 W 160 W / 165 W 115 W TDP (maksymalne) 366 W ? ? ? Zasilanie 1x 16-pin 1x 16-pin 1x 16-pin (?) 1x 16-pin (?) Standard PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 Data premiery 5 stycznia 2023 r. 13 kwietnia 2023 r. 24 maja 2023 r. / lipiec 2023 r. lipiec 2023 r.

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti uzyskał 146170 punktów w teście CUDA. Biorąc pod uwagę powyższą specyfikację karty, wynik nie powinien być zaskakujący. Po spojrzeniu na dotychczasowe rezultaty w rankingu od razu można założyć, karta jest o ok. 10% szybsza od bezpośredniego poprzednika, czyli RTX-a 3060 Ti i oferuje wydajność na poziomie RTX-a 3070. Ciekawi tylko jesteśmy, jak układ spisze się w innych testach. Na szczęście wg różnych przecieków premiera omawianej karty graficznej powinna odbyć się już 24 maja, więc niebawem wszystko stanie się jasne.

Źródło: VideoCardz