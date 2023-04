NVIDIA GeForce RTX 4070 - gracz połączył kartę z procesorem Intel Pentium Gold G7400. Wyniki mogą zaskakiwać

Dobry dobór poszczególnych komponentów zestawu komputerowego jest bardzo istotny. Tylko wtedy bowiem możliwe jest wykorzystanie pełnego potencjału sprzętu. Nie brakuje jednak osób, które chcą zaoszczędzić. Wybór najczęściej pada na słabszy zasilacz, płytę główną albo procesor. Pewien gracz postanowił przetestować, jak sprawdzi się układ NVIDIA GeForce RTX 4070 w zestawieniu z biurowym procesorem Intel Pentium Gold G7400.

Procesor Intel Pentium Gold G7400, w zestawieniu z kartą NVIDIA GeForce RTX 4070, prezentuje zaskakująco wysoki poziom wydajności w wielu współczesnych grach. Dużo pomaga technika DLSS 3.

Najnowszej karty NVIDII nie trzeba nikomu przedstawiać, ale warto przyjrzeć się nieco specyfikacji zastosowanego CPU. Wspomniana jednostka cechuje się zaledwie dwoma rdzeniami Performance, które pracują z częstotliwością bazową 3,7 GHz. Procesor obsługuje przy tym cztery wątki. Oczywiście jest to teoretycznie o wiele za mało dla jakichkolwiek współczesnych tytułów głównego nurtu. Największe produkcje tego typu już od dłuższego czasu korzystają z dobrodziejstw solidnych sześciu rdzeni, a w niektórych przypadkach wykraczają nawet poza ten standard. To sprawia, że procesor nadaje się jedynie do zastosowań typowo biurowych, nawet wtedy jednak może brakować mu mocy obliczeniowej w bardziej wymagających zadaniach.

Autor kanału RandomGaminginHD na YouTube zestawił tę jednostkę z kartą graficzną GeForce RTX 4070. Uzyskane rezultaty mogą być dla wielu bardzo zaskakujące. Choć takie połączenie komponentów na pierwszy rzut oka prezentuje się nieco absurdalnie, to w praktyce nie wypada aż tak źle, jak mogłoby się wydawać. Duża w tym zasługa techniki DLSS 3. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że Frame Generation jest ciągle dostępne jedynie w ograniczonej palecie tytułów, ale z racji wzrostu wydajności, który oferuje, można spodziewać się jego implementacji w coraz większej liczbie gier.

Zestaw przetestowano w kilku tytułach. Najlepiej spisał się w Forza Horizon 5, gdzie w rozdzielczości 1440p i detalach ustawionych na Ultra uzyskano średnią na poziomie 83 klatek na sekundę. Choć chwilami trzeba przygotować się na spadki nawet do około 44 FPS-ów (najniższe 1%), to gra jest całkowicie grywalna i to bez Frame Generation. Dobrze wypadło też Red Dead Redemption 2. W identycznej rozdzielczości i konsolowych ustawieniach graficznych można liczyć na średnią rzędu 64 FPS-ów, ze spadkami do 35 klatek na sekundę. Warto jednak odnotować, że ich liczba znacząco obniża się w miasteczkach, gdzie pojawia się większa ilość zabudowań i NPC-ów. Znacznie gorzej wypadło Kingdom Come: Deliverance. Dotyczy to nie tylko średniej liczby klatek i spadków 1% (odpowiednio 45 i 10 FPS-ów), ale także faktu, że gra nieregularnie zacinała się, co sprawia, że w tym ustawieniach graficznych jest raczej niegrywalna.

Ciekawie wygląda przypadek Cyberpunka 2077 i Wiedźmina 3. Jak wiadomo, w obu tych tytułach zaimplementowano technikę NVIDIA DLSS 3. Rezultat może być dla wielu szokujący, ponieważ pierwsza z tych gier działa na nietypowym zestawie ze średnią 70 FPS-ów z włączonym Path Tracingiem. Super Resolution ustawiono na poziomie Balanced i oczywiście włączono Frame Generation, jednocześnie zmniejszając gęstość tłumów. Bez DLSS 3 można liczyć na średnią 43 FPS-ów. Oczywiście zdarzają się większe przycięcia, ale wydajność tytułu jest daleka od niegrywalnej. Dużo gorzej wypadł za to Wiedźmin 3 z next-genową aktualizacją. Choć średnia nie jest zła (55 FPS-ów), to wyraźne przycięcia (bardzo nieregularny frametime) sprawiają, że nie można mówić o zadowalającym komforcie rozgrywki. Nieco lepiej prezentuje się Spider-Man Remastered, gdzie uzyskano średnio 84 FPS-y, ale podobnie jak w przypadku Wiedźmina 3, trzeba liczyć się z przycięciami. Da się jednak niewątpliwie grać.

Oczywiście po obniżeniu rozdzielczości do 1080p, zmniejszeniu detalów graficznych i przypuszczalnie wyłączeniu Ray Tracingu, możliwe jest prawdopodobnie uzyskanie dużo lepszych rezultatów. Pentium Gold G7400 zaskakuje zatem możliwościami nawet w nowszych grach. Łączenie go z kartą pokroju GeForce RTX 4070 nie jest jednak najlepszym pomysłem, bo wyraźnie widać, że układ w wielu przypadkach nudzi się i to pomimo aktywowania techniki śledzenia promieni w czasie rzeczywistym. Wyniki testów niejako jednak potwierdzają, że gry w większym stopniu bazują na wykorzystaniu możliwości GPU niż procesorów.

Źródło: YouTube, Tom's Hardware