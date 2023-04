Ray Tracing i DLSS są coraz popularniejsze wśród posiadaczy kart NVIDIA GeForce RTX. Producent podał aktualne dane

Debiutujące w 2018 r. układy graficzne z serii NVIDIA GeForce RTX 2000 jako pierwsze zaoferowały graczom obsługę Ray Tracingu. Nowa funkcja miała negatywny wpływ na płynność rozgrywki, przez co niezbędne było korzystanie z techniki skalowania obrazu. Producent udostępnił najnowsze dane dotyczące rozpowszechnienia DLSS i opcji śledzenia promieni. Okazuje się, że najchętniej korzystają z nich posiadacze najnowszych kart graficznych.

Gracze coraz chętniej korzystają z możliwości oferowanych przez najnowsze karty graficzne. 79 procent posiadaczy układu z serii GeForce RTX 4000 wypróbowało możliwości DLSS, a 83 procent włączyło Ray Tracing.

Pierwsza wersja DLSS nie przypadła większości osób do gustu. Włączenie techniki poprawiało płynność rozgrywki, ale jednocześnie zauważalnie pogarszało jakość obrazu, przez co gracze częściej decydowali się na tradycyjne obniżenie detali lub rozdzielczości. Posiadacze układów graficznych z serii NVIDIA GeForce RTX 2000 traktowali nową funkcję wyłącznie jako ciekawostkę, a to miało przełożenie na statystyki. Jak podaje NVIDIA, w 2018 r. zaledwie 28 procent graczy wypróbowało możliwości DLSS, a 37 procent włączyło Ray Tracing. Okazuje się, że wraz z upływem czasu, coraz więcej osób przekonuje się do dodatkowych opcji graficznych.

Analizując udostępnione dane, można zaobserwować, że konsumenci coraz chętniej korzystają z możliwości oferowanych przez najnowsze karty graficzne. 79 procent posiadaczy układu z serii GeForce RTX 4000 włączyło DLSS, a w przypadku Ray Tracingu ten odsetek jest jeszcze większy. Bez wątpienia wpływ na to ma wzrost mocy obliczeniowej, który pozwala na komfortową rozgrywkę. Korzystanie z DLSS i Ray Tracingu stało się również stosunkowo powszechne wśród użytkowników modeli z poprzedniej generacji. Dopiero osoby dysponujące najstarszymi kartami najrzadziej decydują się na włączenie śledzenia promieni, co najpewniej ma związek z niedostateczną wydajnością układów GeForce RTX 2000. Popularność DLSS i Ray Tracingu wśród użytkowników prezentuje się następująco (dane zebrano w lutym 2023 r.):

GeForce RTX 4000 - 83 procent włączyło Ray Tracing, 79 procent skorzystało z DLSS

GeForce RTX 3000 - 56 procent włączyło Ray Tracing, 71 procent skorzystało z DLSS

GeForce RTX 2000 - 43 procent włączyło Ray Tracing, 68 procent skorzystało z DLSS

Źródło: NVIDIA