NVIDIA GeForce RTX 4060 - tak prezentuje się rdzeń AD107. Jest znacznie mniejszy od GA107 i TU117

Jesteśmy już po oficjalnej zapowiedzi kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 4060. Wydajność tej pierwszej oficjalnie poznamy już niebawem, jednak na faktyczną premierę tego drugiego modelu jeszcze trochę poczekamy - Zieloni ogłosili, że do sklepów trafi dopiero w lipcu tego roku. Mimo to już teraz do sieci trafiło dokładne zdjęcie rdzenia tej karty, który kryje się pod oznaczeniem AD107-400-A1. Co możemy o nim powiedzieć?

Zdjęcie udostępnił na swoim twitterowym profilu niejaki @Zed__Wang (MEGAsizeGPU), który w przeszłości wrzucał już na swój profil podobnego rodzaju przecieki. Jak się okazuje, układ AD107-400-A1 (wykonany w litografii 5 nm) cechuje się zaskakująco małą powierzchnią 146 mm². Choć od dawna przewidywano, że nie będzie to specjalnie duży rdzeń, to jednak warto zwrócić uwagę jest aż 27% mniejszy od GA107 (8 nm) czy TU117 (12 nm), które wyróżniają się powierzchnią 200 mm². Różnica jest więc spora, jednak co najważniejsze, gracze i tak będą mogli liczyć na wyższą moc i lepszą wydajność energetyczną.

NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ampere Ampere Układ graficzny AD107 AD106 GA106 GA104 Tranzystory 18,9 mld 22,9 mld 12 mld 17,4 mld Litografia TSMC 4N TSMC 4N Samsung 8 nm Samsung 8 nm Jednostki SP 3072 4352 3584 4864 Jednostki TMU 96 136 112 152 Jednostki ROP 48 48 48 80 Jednostki RT 24 (3. gen) 34 (3. gen) 28 (2. gen) 38 (2. gen) Jednostki Tensor 96 (4. gen) 136 (4. gen) 112 (3. gen) 152 (3. gen) Taktowanie bazowe 1830 MHz 2310 MHz 1320 MHz 1410 MHz Taktowanie boost 2460 MHz 2535 MHz 1777 MHz 1665 MHz Moc FP32 15 TFLOPS 22 TFLOPS 13 TFLOPS 16 TFLOPS Ilość pamięci 8 GB GDDR6 (17 Gbps) 8 GB GDDR6 (18 Gbps) 12 GB GDDR6 (15 Gbps)

8 GB GDDR6 (15 Gbps) 8 GB GDDR6 (14 Gbps)

8 GB GDDR6X (19 Gbps) Szyna pamięci 128-bit 128-bit 192-bit

128-bit 256-bit Przepustowość 272 GB/s 288 GB/s 360 GB/s (12 GB)

240 GB/s (8 GB) 448 GB/s (G6)

608 GB/s (G6X) Współczynnik TDP 115 W 160 W (8 GB)

165 W (16 GB) 170 W 200 W (G6)

225 W (G6X) DLSS + FG Tak Tak Nie (tylko DLSS SR) Nie (tylko DLSS SR) Cena 299 USD / 1549 zł 399 USD / 2039 zł (8 GB)

499 USD / 2599 zł (16 GB) 329 USD / 1599 zł 399 USD / 1899 zł

Chip AD107 został już zastosowany w mobilnych procesorach graficznych RTX 4060 i RTX 4050. Po desktopowej wersji RTX-a 4060 oczekujemy wydajności na poziomie nieco powyżej RTX-a 3060 12 GB, co może wydać się stosunkowo rozczarowujące, jednak nie da się ukryć, że NVIDIA w serii Ada Lovelace mocno namieszała z nazewnictwem i trudno postrzegać kartę z rdzeniem AD107 jako następcę modelu z GA106. Wydaje się, że sporym atutem RTX-a 4060 będzie niski pobór energii. Według oficjalnej specyfikacji TGP układu wynosi zaledwie 115 W, podczas gdy ten sam współczynnik dla RTX 3060 to 170 W.

Źródło: WCCFTech, @Zed__Wang