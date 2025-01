Architektura RDNA 3+ może pozostać w procesorach APU od AMD przynajmniej do 2027 roku

Jeszcze w tym roku firma AMD zaprezentuje nowej generacji procesory APU dla laptopów z rodziny Strix Point. Wykorzystają one rdzenie Zen 5 oraz Zen 5c, a także usprawnioną architekturę RDNA 3+ dla zintegrowanych układów graficznych. Nadchodzące APU będzie zatem oferować sporo nowości względem dotychczasowych układów Phoenix oraz Hawk Point. Najnowsze, zakulisowe doniesienia wskazują jednocześnie, że RDNA 3+ pozostanie w APU przez dłuższy czas i nie ograniczy się jedynie do generacji Strix Point.

Według nieoficjalnych informacji, architektura RDNA 3+ pozostanie w procesorach APU od AMD przynajmniej do 2027 roku. Tym samym szykuje się na rynku stagnacja podobna do tej z czasów architektury Vega w APU.

Wygląda na to, że wraz z debiutem odświeżonej architektury RDNA 3+, ta pozostanie w procesorach APU dobre kilka lat, zanim dojdzie do kolejnej, znaczącej zmiany. Tym samym AMD podążyłoby tą samą ścieżką, którą wytyczyła wcześniej architektura Vega. Po raz pierwszy pojawiła się już w pierwszej generacji mobilnych Ryzenów, choć później doczekała się kolejnych usprawnień, zwiększających rzeczywistą wydajność. Architektura RDNA 3+, według doniesień Golden Pig Upgrade, miałaby pozostać przynajmniej do 2027 roku, co oznacza prawdopodobnie dwie kolejne generacje procesorów Ryzen (nie licząc odświeżonych wydań), które bazowałyby na RDNA 3+ w przypadku zintegrowanych układów graficznych.

Oczywiście w kolejnych generacjach (już po debiucie Strix Point) możemy liczyć na przejście na niższy proces technologiczny, który także może wpłynąć na finalne osiągi kolejnych wariantów iGPU. Na razie wygląda to tak, jakby AMD w kolejnych generacjach APU bardziej chciałoby się skupić na wydajności silnika NPU dla obliczeń związanych z AI, zostawiając temat iGPU nieco na boku. Przyszłość pokaże, czy będzie to odpowiednie podejście. Obecnie zarówno Intel jak również Qualcomm opracują nowe procesory wraz z nowej generacji zintegrowanymi układami graficznymi, co oznacza że w kolejnych latach możemy być świadkami bardziej zrównanego wyścigu pomiędzy wszystkimi tymi firmami.

Źródło: Golden Pig Upgrade