AMD Ryzen AI 9 HX 375 - nowy procesor Zen 5 z serii APU Strix Point, wyposażony w jeszcze mocniejsze NPU XDNA 2

Podczas targów Computex w Tajpej, firma AMD zaprezentowała nową generację procesorów APU Strix Point w postaci dwóch układów: Ryzen AI 9 365 oraz Ryzen AI 9 HX 370. Również podczas niedawnego AMD Zen 5 Tech Day nie otrzymaliśmy informacji o innych jednostkach Strix Point. Tymczasem producent bez większych zapowiedzi ujawnił właśnie trzeci model Ryzen AI 300 w postaci Ryzen AI 9 HX 375. Pod pewnym względem będzie on trochę mocniejszy od obecnego topu.

AMD oficjalnie wprowadza trzeci procesor APU Strix Point na rynek - jest to Ryzen AI 9 HX 375 z mocniejszym silnikiem NPU XDNA 2.

Firma AMD po cichu wprowadza do oferty trzeci procesor APU Strix Point w postaci Ryzen AI 9 HX 375. Drobna zmiana w nazwie względem Ryzen AI 9 HX 370 sugeruje jednocześnie niewiele modyfikacji w samej specyfikacji. Tak też jest w istocie, bo Ryzen AI 9 HX 375 różni się wydajniejszym układem NPU XDNA 2 o maksymalnej, teoretycznej mocy 55 TOPS. Cała platforma, oparta na APU Strix Point, zaoferuje w tym wypadku moc 85 TOPS. Oczywiście taka specyfikacja jest odpowiednio mocna, by otrzymać od Microsoftu certyfikat Copilot+ PC.

AMD Ryzen AI 9 HX 375 AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Rodzina Strix Point Strix Point Strix Point Rdzenie/wątki 12C/24T 12C/24T 10C/20T Litografia TSMC N4P (4 nm) TSMC N4P (4 nm) TSMC N4P (4 nm) Konfiguracja CPU 4C/8T - Zen 5

8C/16T - Zen 5c 4C/8T - Zen 5

6C/12T - Zen 5c Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Wydajność NPU (TOPS) 55 TOPS 50 TOPS 50 TOPS Wydajność całej platformy (AI TOPS) 85 TOPS 80 TOPS 73 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Tak Cache L2 12 MB 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB 24 MB Cache L2 + L3 36 MB 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5-5600

LPDDR5X-7500 DDR5-5600

LPDDR5X-7500 Maks. obsługiwany RAM 256 GB 256 GB 256 GB Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M

16 CU RDNA 3.5 AMD Radeon 880M

12 CU RDNA 3.5 Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz 2900 MHz Obsługa USB 4 Dwa porty USB 4 40 Gbps Dwa porty USB 4 40 Gbps Dwa porty USB 4 40 Gbps Obsługa DisplayPort 2.1 UHBR10 UHBR10 UHBR10 Linie PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Maks. dopuszczalna temperatura 100 stopni 100 stopni 100 stopni

AMD Ryzen AI 9 HX 375 pod pozostałymi względami jest kopią Ryzena AI 9 HX 370. Otrzymujemy zatem 12 rdzeni i 24 wątki, w tym 4 duże rdzenie Zen 5 oraz 8 mniejszych Zen 5c. Wbudowany układ graficzny to AMD Radeon 890M z 16 blokami CU i z częstotliwością taktowania dochodzącą do 2900 MHz. Bazowe TDP wynosi 28 W z możliwością konfigurowania w zakresie od 15 do 54 W. W rzeczywistości to właśnie ten procesor będzie napędzał niedawno zapowiedzianego laptopa HP OmniBook Ultra 14, o którym kilka dni temu pisaliśmy.

Źródło: AMD