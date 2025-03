Copilot+ - nowa kategoria komputerów, które skorzystają ze świeżych funkcji Windowsa. Nadchodzi integracja systemu z AI

Na rynek zmierza zupełnie nowa kategoria urządzeń, która została utworzona przez firmę Microsoft — są nią komputery Copilot+. Grupa ta składa się ze sprzętów, które mogą skorzystać z układów do obsługi sztucznej inteligencji, czyli NPU, a przy okazji są w stanie zapewnić niemal cały dzień pracy. Microsoft określa to mianem rewolucji, gdyż AI zostanie ściśle zintegrowana z systemem Windows 11, a jej moc wykorzysta właśnie wspomniany segment urządzeń.

Pierwsze komputery, które należą do kategorii Copilot+, już niebawem staną się dostępne do nabycia. System Windows ma zostać inteligentną platformą, która wykorzysta możliwości sztucznej inteligencji dzięki tej grupie sprzętów.

Nowe komputery Copilot+ charakteryzują się kilkoma cechami: mają na pokładzie jednostkę przetwarzania neuronowego (wspomniany już układ NPU) o mocy co najmniej 40 TOPS (Trillions / Tera Operations per Second - bilion operacji na sekundę), zapewniają użytkownikowi bardzo długi czas pracy, a przy tym są na tyle wydajne, że mogą skorzystać z nowych funkcji Windowsa, które zostały dla nich specjalnie przygotowane. Microsoft nawiązał współpracę z wieloma producentami, takimi jak Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung. Już teraz zaprezentowali oni swoje urządzenia, które będą dostępne do kupienia 18 czerwca 2024 roku (od 999 dolarów). Oczywiście w kategorii Copilot+ znajdą się również nowe komputery Microsoft Surface. Nowości będą się na razie opierały na jednostkach Qualcomma (Snapdragon X Elite lub X Plus), jednak z czasem pojawią się również urządzenia wykorzystujące moc układów z rodzin Intel Lunar Lake, a także AMD Strix Point oraz Halo. Warto wspomnieć, że Windows otwiera się na architekturę Arm64 i zyskuje natywne wsparcie dla wielu aplikacji (Chrome, Spotify, Zoom, WhatsApp, Blender, Affinity Suite, DaVinci Resolve i inne), natomiast inne mogą zostać uruchomione przez emulator Prism. Komputery Copilot+ mają być także dodatkowo zabezpieczone, a wszystkie sprzęty będą miały od razu włączony procesor Microsoft Pluton Security (więcej informacji pod tym adresem).

Duże modele językowe (LLM) będą funkcjonowały w chmurze (Azure), natomiast z małych (SLM) użytkownicy skorzystają lokalnie na swoich urządzeniach. Pierwszą z nowych funkcji jest Recall — pozwoli ona na przywoływanie rzeczy, które już widzieliśmy. Nasza aktywność będzie indeksowana (lokalnie) i dzięki temu uzyskamy możliwość zajrzenia do tworzonych migawek, które będą widoczne na osi czasu. Dodatkowo Paint i aplikacja Zdjęcia otrzymają rozszerzone funkcje AI (tu będą wykorzystywane małe modele językowe i układ NPU), a Cocreator pozwoli nam tworzyć grafiki z pomocą... także sztucznej inteligencji. Microsoft nawiązał partnerstwo z większymi graczami, takimi jak Adobe, więc niektóre programy tej firmy pojawią się na komputerach Copilot+ (Photoshop, Lightroom i Express już teraz, a Illustrator i Premiere Pro mają się ukazać "tego lata"). Te aplikacje też będą mogły skorzystać z mocy układów NPU.

Funkcja Recall

Spośród innych programów, które skorzystają z jednostek przetwarzania neuronowego, można wymienić DaVinci Resolve Studio, CapCut, Cephable i djay Pro. Kolejnymi nowościami będą: sposobność tworzenia lepszych adnotacji do dokumentów, osobisty asystent AI Copilot, a także udoskonalone efekty w Windows Studio. Ciekawą opcją będzie natomiast tłumaczenie materiałów (zarówno nagranych, jak i tych na żywo) poprzez generowanie do nich napisów (z 40 języków na angielski — również użycie NPU). Widać więc dość wyraźnie, że cała branża zmierza w jednym kierunku i nic nie wskazuje na to, żeby miało się to jakkolwiek zmienić (a przynajmniej w najbliższym czasie). Czy tego chcemy, czy nie, komputery będą coraz bardziej integrowane ze sztuczną inteligencją, a producenci będą tworzyć podzespoły, które wykorzystają jej potencjał.

Poniżej znajdziemy listę komputerów, które zaliczają się do kategorii Copilot+ i będą dostępne już 18 czerwca 2024 roku (poniższe opisy pochodzą z komunikatu od Microsoftu):

Acer : Ekran dotykowy Acer Swift 14 AI 2,5K umożliwia rysowanie i edycję wizji z większą dokładnością i dokładnym odwzorowaniem kolorów. Uruchamiaj i odkrywaj funkcje wspomagane sztuczną inteligencją, takie jak Acer PurifiedVoice 2.0 i Purified View, za dotknięciem dedykowanego przycisku AcerSense.

Źródło: Microsoft