Android zostanie zintegrowany ze sztuczną inteligencją. Wśród nowości wykrywanie scamu podczas połączeń głosowych

Na konferencji Google I/O 2024 ogłoszono sporo nowości, natomiast żadna z nich nie będzie tak znacząca, jak wbudowanie "sztucznej inteligencji" od Google bezpośrednio w system Android. Usługi Google AI już niebawem staną się jego częścią, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł skorzystać z nowych funkcji. Większość z nich opiera się na modelu Gemini Nano, który będzie działał lokalnie na smartfonach. Dodatkowo wkrótce dostępny będzie również Asystent Gemini.

Już niebawem system Android stanie się bardziej funkcjonalny za sprawą nadchodzącego Asystenta Gemini. Aby to umożliwić, oprogramowanie zostanie zintegrowane z usługami Google AI.

Jedną z najważniejszych nowości w systemie Android będzie wspomniany Asystent Gemini. Przy jego pomocy będziemy w stanie wchodzić w większą interakcję ze wszystkim, co dzieje się na ekranie naszego smartfona. Będzie on bowiem wyświetlał się nad innymi aplikacjami. Kiedy wygenerujemy poprzez niego jakiś obraz, będziemy mogli bezpośrednio przenieść go w inne miejsce. Uzyskamy również informacje na temat odtwarzanego wideo z platformy YouTube, czy też dokumentu PDF, który właśnie przeglądamy. Asystent będzie mógł także przeanalizować dowolne zdjęcie. Jest to oczywiście tylko część z nadchodzących możliwości, które staną się dostępne w następnych miesiącach.

Co ciekawe, najmniejszy model Gemini Nano także będzie wbudowany w system Android. Tak więc wszystkie nasze działania uruchamiane będą lokalnie na urządzeniu — nie będzie wymagany dostęp do internetu (a przynajmniej nie w każdej sytuacji). Z generacją smartfonów Pixel 9 zostanie przedstawiona lepsza wersja modelu, która będzie multimodalna. Podczas rozmów głosowych Gemini Nano będzie zapewniał dostęp do alertów w czasie rzeczywistym, jeśli zostanie wykryty tzw. scam, czyli ktoś będzie próbował nas oszukać. Model pomoże również osobom niewidomym lub niedowidzącym, gdyż użytkownicy otrzymają bardziej szczegółowe opisy konkretnych rzeczy, które będą aktualnie wyświetlane. Niektóre z wymienionych opcji będą wymagały wykupienia subskrypcji Google One AI Premium (model Gemini Advanced).

Źródło: Google