Sztuczna inteligencja hamuje rozwój technologii. Nowym procesorom Intela i AMD czystą wydajność zabiorą układy NPU

Sztuczna inteligencja w oczach wielu przedsiębiorstw jest dosłownie niewyczerpanym (do czasu) źródłem łatwiejszego zysku, a przy okazji bardzo dobrze wpływa na aspekty marketingowe. Nic więc dziwnego, że zamiast otrzymywać urządzenia, usługi, czy też podzespoły, które będą wyraźnie lepsze od poprzedników, mamy na rynku wysyp „odgrzewanych kotletów” z dopiskiem „AI”. Nadchodzące układy od Intela i AMD okażą się więc słabsze, niż początkowo zakładano.

Udoskonalanie sztucznej inteligencji okazuje się sporym balastem, jeśli chodzi o rozwój technologii w praktycznym kierunku. Zamiast wydajniejszych jednostek otrzymamy układy, które będą korzystniej wypadać w obsłudze AI.

Nietrudno zauważyć, że obecnie większość potencjału technologicznego wykorzystuje się do ulepszonej obsługi sztucznej inteligencji. AMD już ogłosiło nadchodzące układy z rodziny Strix Point, które będą oparte na architekturze Zen 5 (wraz z RDNA 3+ i XDNA 2), natomiast ich wyróżniającą cechą ma być głównie 3-krotnie większa wydajność w obliczeniach związanych z AI. Wszystko dzięki udoskonalonej jednostce do tych zadań, czyli NPU (Neural Processing Unit). Z wielu doniesień wynika jednak, że początkowo wcale nie miało tak być, ponieważ zamiast tego bloku obliczeniowego, miała się znaleźć większa pamięć podręczna (SLC), z której skorzystałby zarówno procesor, jak i zintegrowany układ graficzny. Tak więc realnie procesory miały szansę być wydajniejsze, aczkolwiek ta możliwość została utracona w wyniku trwającego wyścigu.

Oczywiście Intel także skupia się na wydajności związanej ze sztuczną inteligencją, o czym świadczy implementowanie wspomnianych już wydajniejszych jednostek NPU, a także ogłoszenia związane z rozwojem chipów z serii Lunar Lake, Panther Lake oraz Arrow Lake właśnie pod kątem AI. Układy NPU zajmują jednak sporo miejsca, co w dużej mierze odbiera możliwość ulepszania innych parametrów, takich jak częstotliwość taktowania rdzeni. Rzecz jasna, dopóki „szał na AI” nie minie — a z pewnością prędko to nie nastąpi — to omawiana sytuacja będzie się tylko pogłębiać. Na ten moment możemy więc oczekiwać podzespołów, które będą coraz lepiej sprawdzać się w obsłudze sztucznej inteligencji, natomiast nie będą to jednostki, które wykorzystają pełen potencjał technologiczny.

