Intel precyzuje definicję AI PC. Już wkrótce elementy Microsoft Copilot będą działać lokalnie na komputerach użytkowników

Ostatnie kilkanaście miesięcy upłynęło pod znakiem dynamicznego rozwoju usług wykorzystujących sztuczną inteligencję. Otrzymaliśmy bazujące na tej technologii czatboty, wirtualnych asystentów czy generatory obrazów. Dokonał się także postęp w sprzęcie służącym do obsługi AI i mowa tu nie tylko o rozwiązaniach przeznaczonych dla firm, ale także dla zwykłych użytkowników. Intel doprecyzował ostatnio definicję tego, czym według Microsoftu jest komputer AI.

AI PC to nowy wariant komputerów, który jest w stanie lokalnie dokonywać obliczeń powiązanych ze sztuczną inteligencją, przy użyciu modułu NPU. Wkrótce rozwiązanie to będzie wykorzystane w usłudze Microsoft Copilot.

O sztucznej inteligencji mówi się ostatnio bardzo dużo, ale żadna firma nie zdefiniowała dotąd dokładnie pojęcia AI PC. To zmieniło się podczas niedawnej konferencji Intela w Tajpej. Dowiedzieliśmy się między innymi, że już wkrótce usługa Microsoft Copilot zacznie wykorzystywać moduły NPU, które instalowane są w niektórych konsumenckich procesorach. Oznacza to, że elementy Copilot będą działały lokalnie, w oparciu o sprzęt użytkowników. Do tej pory usługa Microsoftu opierała się w pełni na rozwiązaniach chmurowych. Wykorzystanie modułu NPU ma szereg zalet, wśród których wymienia się lepszą wydajność usługi, mniejsze opóźnienia w rozmaitych zadaniach czy większą ochronę prywatności.

Z działającym częściowo lokalnie Copilotem wiąże się wspomniana wcześniej definicja AI PC. Jak podał podczas konferencji Intel, przez tego typu komputer Microsoft rozumie sprzęt, który posiada moduł NPU, procesor i układ graficzny zdolne do wykonywania zadań AI, wspiera Copilot i posiada specjalny klawisz odpowiadający za uruchomienie tej usługi. Pierwsze tego typu rozwiązania już trafiają na rynek, ale, jak stwierdził przedstawiciel Intela, o nowej generacji AI PC można będzie mówić dopiero, kiedy moduły NPU osiągną wydajność 40 TOPS (trillions operations per second, czyli biliony operacji na sekundę). Dla porównania, procesory Meteor Lake obsługują za pośrednictwem NPU zaledwie 10 TOPS, zaś jednostki Hawk Point od AMD 16 TOPS. Postęp w tym zakresie to jednak tylko kwestia czasu i można spodziewać się, że w przyszłości coraz więcej elementów Microsoft Copilot i innych usług AI będzie działało na komputerach lokalnie.

Źródło: TechSpot, Tom's Hardware