Microsoft Copilot Pro - wprowadzono płatny wariant usługi bazującej na wykorzystaniu sztucznej inteligencji

W zeszłym roku zadebiutowała bazująca na AI funkcja Microsoft Copilot, której głównym celem jest zwiększenie produktywności w wielu zadaniach wykonywanych do tej pory ręcznie. Copilot trafił zarówno do systemu operacyjnego Windows 11, jak i pakietu biurowego Microsoft 365, choć w tym ostatnim przypadku był on ograniczony do użytkowników biznesowych. Teraz Microsoft zapowiedział wprowadzenie płatnej wersji usługi.

Microsoft zdecydował się na wprowadzenie płatnej wersji usługi Copilot. Subskrypcja ma szereg zalet, wśród których można wymienić dostęp do wszystkich funkcji AI w ramach pakietu biurowego Microsoft 365.

Copilot nie jest oficjalnie na razie dostępny w Polsce, ale przy odrobinie wysiłku można ten problem obejść. Wprowadzenie subskrypcji za usługę nie oznacza rezygnacji z darmowego wariantu. Z Copilota nadal będzie można korzystać bezpłatnie, a wykupienie opcji Pro umożliwi dostęp do nowych funkcji. Osoby, które zdecydują się zapłacić 20 dolarów miesięcznie, otrzymają priorytetowy dostęp do modelu GPT-4 i GPT-4 Turbo w okresach największego obciążenia. Dużą zaletą jest też włączenie do subskrypcji zmodyfikowanej wersji Copilota, która jest częścią składową Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint i OneNote). Tym samym dostępność funkcji została rozszerzona na zwykłych użytkowników pakietu biurowego. Oczywiście ciągle trzeba posiadać oddzielnie wykupioną subskrypcję na Microsoft 365 (Personal lub Family). Subskrybenci Copilot Pro będą otrzymywali ponadto 100 punktów dziennie do wykorzystania w generatorze obrazów Microsoftu.

Amerykańska firma zaoferowała także płatny plan dla mniejszych organizacji. Łączy on wszystkie zalety subskrypcji dla użytkowników indywidualnych, jednocześnie daje jednak dostęp do kilku innych funkcji. Przede wszystkim udostępnia Copilot w aplikacji Microsoft Teams. Umożliwia także korzystanie z procesu Microsoft Graph Grounding, który w uproszczeniu polega na zwiększeniu potencjału sztucznej inteligencji w zadaniach biurowych, poprzez nadanie mu kontekstu pochodzącego z różnych danych należących do określonej organizacji. Wreszcie, subskrypcja ta udostępnia zabezpieczenia klasy korporacyjnej dla wszystkich danych, na których podmiot pracuje. Za Copilot dla organizacji trzeba zapłacić 30 dolarów miesięcznie od każdego użytkownika wykorzystującego usługę.

Wprowadzenie płatnych subskrypcji nie dziwi, ponieważ Microsoft poniósł bardzo duże koszty opracowując własne implementacje sztucznej inteligencji. Utrzymanie odpowiednich serwerów także wiąże się ze sporymi wydatkami. Warto pamiętać o tym, że główne funkcje Copilot są nadal dostępne dla każdego bez dodatkowych opłat. Na wykupienie Copilot Pro zdecydują się prawdopodobnie tylko osoby, które korzystają z narzędzia bardzo często i potrzebują go w wersji zmodyfikowanej pod kątem pakietu biurowego Microsoft 365. Wszyscy pozostali będą z pewnością usatysfakcjonowani możliwościami podstawowej wersji.

Źródło: Microsoft, Tom's Hardware