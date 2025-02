HP OmniBook Ultra 14 - nowy laptop z AMD Ryzen AI 9 HX 370 i długim czasem pracy na akumulatorze

Pod koniec tego miesiąca odbędzie się premiera mobilnych procesorów AMD Ryzen AI 300, wykorzystujących połączone architektury Zen 5, RDNA 3.5 oraz XDNA 2. Pierwsze laptopy trafią do sprzedaży jeszcze w lipcu, kolejne będą się systematycznie pojawiać w kolejnych tygodniach oraz miesiącach. Jedną z najnowszych propozycji będzie HP OmniBook Ultra 14, którego debiut zaplanowano na przyszły miesiąc. Ma on oferować nie tylko wysoką wydajność procesora, ale również długi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym.

HP OmniBook Ultra 14 to najnowszy laptop amerykańskiej firmy, w którym znajdziemy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370. Sprzęt ma również oferować do 21 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym.

HP OmniBook Ultra 14 wyposażony zostanie w 12-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 wraz ze zintegrowanym układem graficznym AMD Radeon 890M. Firma chwali się podwyższoną mocą NPU - 55 TOPS zamiast standardowych 50 TOPS, co oznacza że taktowanie układu musiało zostać również zwiększone względem domyślnej specyfikacji. Notebook zaoferuje również do 32 GB RAM LPDDR5X oraz SSD (M.2 2280) PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 2 TB. Pamięć RAM, ze względu na obecność kostek LPDDR5X, jest oczywiście wlutowana.

HP OmniBook Ultra 14 (2024) Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12C/24T)

4C/8T Zen 5 + 8C/16T Zen 5c

2000-5100 MHz

TSMC N4P Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M: 16 CU RDNA 3.5, do 2900 MHz Układ NPU XDNA 2 do 55 TOPS (Copilot+ PC) Pamięć RAM Do 32 GB RAM LPDDR5X 7500 MHz

Dual Channel, RAM lutowany Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 14" 2240 x 1400 pikseli

IPS, 16:10, 300 nitów, ~100% sRGB

Wsparcie dla AMD FreeSync, obsługa dotyku Złącza 2x USB 4 typu C (40 Gbps, DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2 Kamera Full HD (9 MP) + IR Sensor (Windows Hello) Głośniki System 4 głośników z obsługą DTS: X Ultra Łączność Wi-Fi 7 (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925) + Bluetooth 5.4 Akumulator 68 Wh / do 21 godzin pracy / ładowane za pomocą ładowarki o mocy 65 W z wtyczką USB-C Waga 1,57 kg Cena Od 1449,99 USD (premiera sierpień 2024)

HP OmniBook Ultra 14 charakteryzuje się skromnym zestawem portów, gdzie znajdziemy tylko dwa złącza USB 4 typu C o pełnej przepustowości 40 Gbps oraz jedno USB 3.2 typu A Gen.2. Według udostępnionych grafik laptopa, ten nie posiada na pokładzie gniazda Audio-jack 3.5 mm. Wbudowana matryca to panel IPS o rozdzielczości 2240 x 1400 pikseli (proporcje 16:10), z obsługą dotyku oraz techniki odświeżania AMD FreeSync (firma jednak nie chwali się częstotliwością odświeżenia, zatem nie wiemy czy będzie to standardowe 60 Hz czy coś ponad to). Sprzęt oferuje również m.in. wysokiej jakości kamerę o rozdzielczości 9 MP z obsługą Windows Hello, łączność bezprzewodową Wi-Fi 7 (karta MediaTek) oraz Bluetooth 5.4 oraz system czterech głośników z obsługą DTS: X Ultra. Wbudowany akumulator o pojemności 68 Wh ma pozwolić na maksymalnie 21 godzin pracy z dala od gniazdka sieciowego. HP OmniBook Ultra 14 trafi do sprzedaży w sierpniu 2024 w cenie rozpoczynającej się od 1449,99 dolarów.

