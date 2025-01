ASUS Zenbook S 16 oraz ROG Zephyrus G16 - Laptopy z AMD Ryzen AI 9 HX 370 lada moment pojawią się w Polsce

Niecały miesiąc temu firma AMD zaprezentowała najnowszą generację procesorów Ryzen AI 300 z serii Strix Point. Obecnie znajdują się w niej dwa układy: 12-rdzeniowy AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz 10-rdzeniowy AMD Ryzen AI 9 365. W kontekście premiery wyjawiono wówczas tylko tyle, że pierwsze laptopy zadebiutują na rynku w lipcu tego roku, podobnie zresztą jak desktopowe układy AMD Ryzen 9000. Według polskiego oddziału firmy ASUS, na dwa modele z APU Strix Point poczekamy już tylko miesiąc.

Według polskiej strony firmy ASUS, modele Zenbook S 16 oraz ROG Zephyrus G16 z AMD Ryzen AI 9 HX 370 zadebiutują na przełomie lipca i sierpnia 2024.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) to jeden z kilku nowych modeli z rodziny Zenbook. Cechuje się obudową o opatentowanej nazwie "Ceraluminium", które łączy w sobie ceramikę oraz aluminium. Ta sama obudowa pojawi się również w mniejszym modelu Zenbook S 14 (z Intel Lunar Lake), który notabene widzieliśmy miesiąc temu w Tajpej. Obudowa na żywo robi świetne wrażenie, choćby pod kątem sztywności i odporności na próby jej wyginania. ASUS Zenbook S 16 pojawi się zresztą nie tylko z AMD Ryzen AI 9 HX 370, ale również z układami Intel Lunar Lake - dokładnie ten model (choć wówczas z oczywistych powodów nie był dokładnie opisany) pojawił się na sesjach Intel Tech Tour Taiwan. Jego formalna zapowiedź odbędzie się w okolicach września. Tymczasem 1 sierpnia do Polski trafi wariant z AMD Ryzen AI 9 HX 370. Procesor ten wyposażono w 12 rdzeni (w tym 4 typu Zen 5 i 8 typu Zen 5c) oraz zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M z 16 blokami CU RDNA 3.5. Całości dopełnia 32 GB RAM LPDDR5X, 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, 16-calowy ekran OLED oraz system Windows 11 Pro. Jaka będzie jego cena w Polsce? Według oficjalnego sklepu ASUS, koszt to 8499 złotych.

ASUS Zenbook S 16 (UM5606) ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605WI) Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12C/24T)

4x Zen 5 + 8x Zen 5c

2000 - 5100 MHz

TSMC N4 AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12C/24T)

4x Zen 5 + 8x Zen 5c

2000 - 5100 MHz

TSMC N4 Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M, 16 CU RDNA 3.5 AMD Radeon 890M, 16 CU RDNA 3.5 Osobny układ graficzny - NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, 8 GB GDDR6, TGP do 105 W Układ NPU AMD Ryzen AI XDNA 2 (50 TOPS) AMD Ryzen AI XDNA 2 (50 TOPS) Pamięć 32 GB RAM LPDDR5X 7500 MHz

Dual Channel, pamięć lutowana 32 GB RAM LPDDR5X 7500 MHz

Dual Channel, pamięć lutowana Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1 TB 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe 1 TB Ekran 16" 2880 x 1800 pikseli, OLED

120 Hz, 400 nitów (typowo), 500 nitów (HDR), 100% DCI-P3

VESA DisplayHDR True Black 500 16" 2560 x 1600 pikseli, OLED

240 Hz, do 500 nitów, 100% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC + Advanced Optimus

HDR Dolby Vision Porty 2x USB 4.0 typu C Gen.3 (do 40 Gb/s / DisplayPort / Power Delivery do 240 W)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1 TMDS (HDMI 2.0b)

1x czytnik kart pamięci SD 4.0

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4 / PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4 / PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart pamięci SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD + IR (Windows Hello) Full HD + IR (Windows Hello) Łączność Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Wi-Fi 7 + Bluetooth 5.4 Akumulator Litowo-jonowy, 4-komorowy, 78 Wh Litowo-jonowy, 4-komorowy, 90 Wh Wymiary 353,6 x 243 x 12,9 mm 354 x 246 x 16,4 mm Waga 1,5 kg 1,85 kg System Windows 11 Pro 64-bit Windows 11 Pro 64-bit Cena 8499 złotych 14 299 złotych Data premiery 01.08.2024 28.07.2024

Drugim modelem będzie gamingowy ASUS ROG Zephyrus G16, a więc laptop który mieliśmy okazję testować, choć w innej konfiguracji (Intel Core Ultra 9 185H + GeForce RTX 4090 Laptop GPU). Tutaj otrzymamy duet AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy do 105 W. Będzie to zatem słabszy wariant, choć ASUS i tak pozwolił sobie dość mocno zaszaleć z ceną - 14 299 złotych, czym wchodzi już w rejon dopracowanych notebooków z dużo mocniejszym GeForce RTX 4080 Laptop GPU o mocy 175 W. Laptop zostanie wyposażony w 32 GB RAM LPDDR5X, 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe, 16-calowy ekran OLED oraz system Windows 11 Pro. W tym wypadku premiera odbędzie się jeszcze szybciej, bo pierwsze egzemplarze zaczną być wysyłane od 28 lipca. Ta data nie jest przypadkowa, bo według nieoficjalnych doniesień właśnie wtedy oficjalnie zadebiutuje generacja AMD Ryzen AI 300 Strix Point. W tym czasie powinny zagościć także pierwsze testy wydajności nowych notebooków.

Źródło: ASUS