ASUS Zenbook S 14 i ASUS ExpertBook P5 - zaprezentowano nowe laptopy z procesorami Intel Lunar Lake

Targi Computex 2024 to dobra okazja do prezentacji laptopów bazujących na rozwiązaniach sprzętowych kolejnej generacji. Tak jest w przypadku firmy ASUS i laptopów Zenbook S 14 oraz ExpertBook P5, które zostały wyposażone w nowe procesory Intela z rodziny Lunar Lake. Jednostki te stawiają przede wszystkim na efektywność energetyczną, a to sprawia, że są dobrą propozycją do przenośnych komputerów wykorzystywanych przy pracy w terenie.

ASUS Zenbook S 14 i ASUS ExpertBook P5 to nowe laptopy z procesorami Intel Core Ultra z generacji Lunar Lake oraz układami graficznymi Intel Xe2 Battlemage. Można liczyć na wysoką efektywność energetyczną.

ASUS Zenbook S 14 to nowy wariant sprzętu ze znanej linii notebooków. Jest to w praktyce jeden z pierwszych laptopów, który wykorzystuje procesory Intel Core Ultra z generacji Lunar Lake. Mowa tutaj o jednostkach z ośmioma rdzeniami, obsługujących osiem wątków i posiadających moduł NPU. Dużą zaletą będzie w tym przypadku TDP na poziomie 17-30 W, co sprawi, że laptop będzie w stanie odpowiednio długo pracować na akumulatorze. Zenbook S 14 to także układ graficzny Intel Xe2 Battlemage, którego dokładnej specyfikacji jeszcze nie znamy. Można też liczyć na 14-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 3K i wysokiej częstotliwości odświeżania 120 Hz. Pojemność akumulatora wynosi 72 Wh. Użytkownicy będą mogli skorzystać z dwóch portów Thunderbolt 4 oraz złącza HDMI, a także karty sieciowej obsługującej standard Wi-Fi 7.

Warto odnotować, że obudowa ASUS Zenbook S 14 jest wykonana ze specyficznego materiału, który producent określa terminem "ceraluminium". Materiał w dotyku rzeczywiście przypomina połączenie aluminium i ceramiki. Obudowa jest bardzo sztywna i odporna na wyginanie, a na powierzchni da się dostrzec lekką chropowatość. W górnej części palmresta znajdują się perforowane dziurki, których rozmiar jest większy po stronie chłodzenia. Rozwiązanie to ma optymalizować przepływ powietrza. Mniejsze dziurki znajdują się po stronie zewnętrznej, co zapobiega dostawaniu się do wnętrza pyłów i płynów. Za utrzymywanie odpowiednich temperatur dba system chłodzenia wykorzystujący wentylator i komorę parową. Laptop ma grubość zaledwie 1,1 cm i waży 1,2 kg.

Drugim zaprezentowanym laptopem jest ASUS ExpertBook P5. To także propozycja skierowana do użytkowników, którzy potrzebują przede wszystkim komputera do pracy. Można liczyć na ten sam ośmiordzeniowy procesor Intel Core Ultra z generacji Lunar Lake i podobny układ graficzny. Producent chwali się, że laptop będzie oferował potencjalną szczytową wydajność w obliczeniach AI przekraczającą 100 TOPS, z czego 45 TOPS zapewni moduł NPU. ExpertBook P5 będzie wyposażony w maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5X. Można w nim zainstalować także dwa nośniki SSD M.2 NVMe. Rozdzielczość zastosowanego ekranu to 2560 x 1600 pikseli. Choć ilość dostępnych informacji na temat tego laptopa jest na razie ograniczona, to można spodziewać się, że będzie to dobra propozycja dla osób szukających solidnego sprzętu do pracy.

Źródło: PurePC