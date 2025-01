AMD Ryzen AI 9 HX 370 w teście Cinebench R23 wykazuje wysoki wzrost wydajności względem Ryzen 7040 oraz Ryzen 8040

W ostatnim czasie do sieci przedostaje się coraz więcej testów wydajności nowych procesorów Ryzen - zarówno układów desktopowych (Ryzen 9000) jak również mobilnych (Ryzen AI 300). Najnowszy z testów dotyczy flagowego procesora Ryzen dla laptopów, czyli Ryzen AI 9 HX 370, który został sprawdzony w popularnym benchmarku Cinebench R23. Wygląda na to, że nowa generacja przyniesie duży wzrost wydajności jednowątkowej, większy niż w poprzednich generacjach.

W bazie Cinebench R23 pojawił się test wydajności nadchodzącego procesora AMD Ryzen AI 9 HX 370. Jeśli chodzi o wynik jednowątkowy to ten wyniósł 2010 punktów. Jest to solidny wzrost względem mobilnych procesorów Zen 4. W naszej bazie wyników, 54 W wersja AMD Ryzen 9 7940HS osiągnęła 1787 punktów (około 12% przewaga mobilnego Zen 5 nad 54 W wersją Zen 4), z kolei Ryzen 7 7840U o mocy 15 - 28 W w naszej bazie wyników ma 1711 punktów (~17% różnica na korzyść Ryzen AI 9 HX 370). Układ Strix Point wypada również nieco lepiej od de facto desktopowych procesorów w laptopie, czyli od Ryzen 9 7945HX oraz Ryzen 9 7945HX3D (odpowiednio 1937 oraz 1936 punktów w naszej bazie wyników).

AMD Ryzen AI 9 HX 370 AMD Ryzen AI 9 365 Architektura Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Zen 5 + Zen 5c + RDNA 3.5 + XDNA 2 Rodzina Strix Point Strix Point Rdzenie/wątki 12C/24T 10C/20T Litografia TSMC N4P (4 nm) TSMC N4P (4 nm) Konfiguracja CPU 4C/8T - Zen 5

8C/16T - Zen 5c 4C/8T - Zen 5

6C/12T - Zen 5c Taktowanie bazowe 2,0 GHz 2,0 GHz Taktowanie Turbo 5,1 GHz 5,0 GHz Wydajność NPU (TOPS) 50 TOPS 50 TOPS Wydajność całej platformy (AI TOPS) 80 TOPS 73 TOPS Certyfikat Copilot+ PC Tak Tak Cache L2 12 MB 10 MB Cache L3 24 MB 24 MB Cache L2 + L3 36 MB 34 MB Kontroler pamięci DDR5-5600

LPDDR5X-7500 DDR5-5600

LPDDR5X-7500 Maks. obsługiwany RAM 256 GB 256 GB Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 890M

16 CU RDNA 3.5 AMD Radeon 880M

12 CU RDNA 3.5 Taktowanie iGPU 2900 MHz 2900 MHz Obsługa USB 4 Dwa porty USB 4 40 Gbps Dwa porty USB 4 40 Gbps Obsługa DisplayPort 2.1 UHBR10 UHBR10 Linie PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 16 linii PCIe 4.0 TDP (cTDP) 28 W (15 - 54 W) 28 W (15 - 54 W) Maks. dopuszczalna temperatura 100 stopni 100 stopni Data premiery 28.07.2024 28.07.2024

Wynik CB R23 Single Wynik CB R23 Multi AMD Ryzen AI 9 HX 370 (~54 W?) 2010 pkt 23 302 pkt AMD Ryzen 9 7940HS (54 W) 1787 pkt 15 395 pkt AMD Ryzen 7 7840U (15 - 28 W) 1711 pkt 11 261 pkt AMD Ryzen 9 8945HS (45 W) 1794 pkt 15 819 pkt AMD Ryzen 9 7945HX (125 W) 1937 pkt 34 485 pkt AMD Ryzen 9 7945HX3D (95 W) 1936 pkt 31 631 pkt Intel Core Ultra 9 185H (~100 W) 1826 pkt 19 752 pkt Intel Core Ultra 7 155 W (~35 W) 1803 pkt 15 711 pkt

W teście wielowątkowym, AMD Ryzen AI 9 HX 370 zdobył z kolei 23 302 punkty i o ile z oczywistych powodów jest to wynik słabszy od Ryzen 9 7945HX czy Ryzen 9 7945HX3D, o tyle jest to ponownie solidny skok do przodu względem APU poprzedniej generacji (mocniejszy rdzeń plus większa liczba rdzeni robi swoje). W naszej bazie wyników, 54 W wersja Ryzen 9 7940HS osiągnęła 15 395 punktów, z kolei AMD Ryzen 7 7840U o mocy od 15 do 28 W ma wynik 11 261 punktów. Jest to również rezultat wyższy nie tylko od Intel Meteor Lake (rozstrzał do 14 do 19 000 punktów, w zależności od modelu procesora oraz limitów mocy), ale również od takich układów w naszej bazie jak Intel Core i7-13700HX (~22 000 punktów). Choć źródło w żadnym wypadku nie wskazuje na jakich limitach mocy procesor był testowany, jestem osobiście przekonany (tak na 99,5%), że AMD Ryzen AI 9 HX 370 pracował z najwyższym limitem, dopuszczanym przez specyfikację, a więc z TDP 54 W. Przy domyślnych 28 W, uzyskany w teście wynik wielowątkowy jest po prostu niemożliwy do powtórzenia.

