AMD Ryzen 9 7945HX3D - procesor Dragon Range z 3D V-Cache może wkrótce trafić do kolejnych notebooków dla graczy

W zeszłym miesiącu AMD wprowadziło do oferty mobilny procesor Ryzen 9 7945HX3D. Należy on do serii Dragon Range, oferuje 16 rdzeni Zen 4 oraz wykorzystuje technologię pakowania 3D V-Cache, dzięki czemu do dyspozycji oddano aż 128 MB pamięci cache L3. Procesor ten w zdecydowanej większości gier, sparowany z GeForce RTX 4090 Laptop GPU, oferuje najlepsze wyniki wśród laptopów do gier. Dotychczas ograniczono go wyłącznie do laptopa ASUS ROG Strix SCAR 17 (którego notabene prawdopodobnie w Polsce w ogóle nie będzie), jednak najnowsze informacje wskazują, że firma chce wprowadzić procesor do kolejnych urządzeń.

Według nieoficjalnych informacji, AMD przygotowuje się do wprowadzenia szerzej dostępności procesora Ryzen 9 7945HX3D do kolejnych laptopów.

Informacje pochodzą z witryny Bilibili, gdzie użytkownik Golden Pig Upgrade opublikował wiadomość na temat planów AMD. Najwcześniej w połowie czwartego kwartału, a najpóźniej na samym początku 2024 roku, ujawnione mają zostać kolejne modele notebooków, które wykorzystają potencjał procesora AMD Ryzen 9 7945X3D. Niestety nie wiemy, które firmy zdecydują się na wybór topowego układu Dragon Range, ale tutaj możemy liczyć że procesor Zen 4 zostanie faktycznie sparowany z najmocniejszym dGPU, jaki obecnie siedzi w notebookach, czyli z GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

AMD Ryzen 9 7945HX3D AMD Ryzen 9 7945HX Intel Core i9-13980HX Generacja Zen 4 Zen 4 Raptor Lake Budowa Chiplety + I/O z iGPU Chiplety + I/O z iGPU Monolit Litografia TSMC N5 + N6 TSMC N5 + N6 Intel 7 Rdzenie / wątki 16C/32T 16C/32T 24C/32T: 8+16 Taktowanie bazowe 2,3 GHz 2,5 GHz 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) Zegar Turbo 5,4 GHz 5,4 GHz 5,6 GHz (P-Core)

4,0 GHz (E-Core) Układ graficzny Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Radeon 610M

2 CU RDNA 2 Intel UHD Graphics 770

32 EU Xe-LP Kontroler RAM DDR5 5200 MHz DDR5 5200 MHz DDR5 5600 MHz

DDR4 3200 MHz Obsługiwany RAM Do 64 GB Do 64 GB Do 128 GB Cache L2 16 MB 16 MB 32 MB Cache L3 128 MB 64 MB 36 MB Cache L2 + L3 144 MB 80 MB 68 MB OC rdzeni Tak Tak Tak AMD EXPO / Intel XMP 3.0 Tak Tak Tak Linie PCIe (CPU) 28 linii PCIe 5.0 28 linii PCIe 5.0 16 linii PCIe 5.0 + 4 linie PCIe 4.0 TDP 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (cTDP do 75 W) 55 W (PBP, PL1)

157 W (MTP, PL2)

Dostępność modelu ASUS ROG Strix SCAR 17 jest nadal bardzo słaba, przez co tak naprawdę mało kto ma możliwość skorzystania z takiego połączenia. Poza tym sam notebook nie jest również flagowym urządzeniem pod kątem całokształtu przygotowania. Mniej rozbudowany system chłodzenia czy ograniczenie prędkości pamięci RAM bez wątpienia wpływają również na finalne wyniki zestawu w grach. Jeśli ktoś nie miał jeszcze okazji przeczytać testu wydajności Ryzena 9 7945HX3D, zapraszamy do naszego premierowego materiału.

Źródło: WCCFTech, Golden Pig Upgrade (Bilibili)