AMD Ryzen 8000 - do baz danych dodano pierwszy procesor, który może być przedstawicielem mikroarchitektury Zen 5

W przyszłym roku AMD prawdopodobnie wypuści na rynek pierwsze procesory z serii Ryzen 8000. Na razie nie znamy żadnych bliższych szczegółów na ich temat. Trochę światła na tę sprawę mogą rzucić ciekawe wpisy, które pojawiły się w bazach danych Einstein@Home oraz LHC@home. Choć w wyciąganiem daleko idących wniosków należy być bardzo ostrożnym, to mogą to być pierwsze jednostki z nowej generacji procesorów amerykańskiej firmy.

W dwóch bazach danych opublikowano wpisy odnoszące się z dużą dozą prawdopodobieństwa do procesorów AMD nowej generacji. Tajemnicza jednostka zaoferuje 8 rdzeni i obsługę 16 wątków.

Nie ma raczej wątpliwości, że pierwsze próbki jednostek z serii AMD Ryzen 8000 są już testowane. Linki do wspomnianych wyżej baz danych opublikowano na profilu twitterowym Benchleaks. Choć nigdzie nie pada nazwa Ryzen 8000, ani architektura Zen 5, to istnieją podejrzenia, że może chodzić o CPU z tej rodziny. Jednostki opatrzone są bowiem określeniem "Family 26". Liczba "25" była używana w stosunku do procesorów opartych na architekturze Zen 4. Nazwy "Family 26" nie wykorzystywano wcześniej w ogóle, zatem mamy tutaj prawdopodobnie do czynienia z zupełnie nową rodziną CPU.

Czego można zatem oczekiwać od specyfikacji jednostki? Według wpisów w bazach danych tajemniczy procesor będzie miał 8 rdzeni i obsłuży 16 wątków. Dla porównania, jest to taka sama konfiguracja, jak w przypadku CPU AMD Ryzen 7 7800X3D, ale nie wiemy, z którego dokładnie segmentu cenowego miałby być opisywany przedstawiciel architektury Zen 5. Według wcześniej opublikowanych informacji, jednostki Granite Ridge zaoferują w zależności od modelu od 6 do 16 rdzeni. Co ciekawe, wpisy w bazach danych sugerują także obecność nowych układów graficznych: bliżej niesprecyzowanego GPU AMD Radeon Graphics z 12 GB pamięci oraz karty AMD Radeon RX 7900 GRE z 16 GB VRAM.

AMD Eng Sample: 100-000001290-11_N

AuthenticAMD Family 26 Model 64 Stepping 0https://t.co/cgKkiQNLQT

AMD Eng Sample: 100-000001290-11_N

Radeon RX 7900 GRE 16 GBhttps://t.co/pvjbZ0wA1f



*IF* these results are real, these are Zen 5 CPUs (Family 25 was used for Zen 3 and 4) — Benchleaks (@BenchLeaks) June 7, 2023

W przeszłości zdarzało się już, że próbki inżynieryjne procesorów AMD pojawiały się w tego typu bazach danych. Oczywiście wyciąganie na ich podstawie daleko idących wniosków jest nieuprawnione. Pewność odnośnie specyfikacji nowych procesorów amerykańskiej firmy będziemy mieli zapewne dopiero w momencie ich zapowiedzi i prezentacji. Na to jednak prawdopodobnie jeszcze trochę poczekamy.

Źródło: WCCFTech, Twitter