AMD Ryzen 8000 - procesory z serii Granite Ridge dla PC mają zaoferować do 16 rdzeni Zen 5

W tym roku nie spodziewamy się żadnych dużych premier od AMD w kontekście konsumenckich procesorów dla PC. Producent przygotowuje się obecnie do premiery serwerowych procesorów EPYC Bergamo (do 128 rdzeni Zen 4c) oraz EPYC Genoa-X (Zen 4 + 3D V-Cache), a także układów Ryzen Threadripper 7000WX, opartych na mikroarchitekturze Zen 4. W przyszłym roku wyjdzie nowa generacja - Ryzen 8000 z serii Granite Ridge, które skorzystają z mikroarchitektury Zen 5. W sieci pojawiły się nowe informacje na ich temat.

Według nieoficjalnych informacji, kolejna generacja procesorów od AMD (Ryzen 8000) z serii Granite Ridge, zaoferuje ponownie od 6 do 16 rdzeni oraz TDP na poziomie od 65 W do 170 W.

Moore's Law is Dead opublikował na swoim kanale plan wydawniczy AMD na lata 2022-2025. Jest to już nieco starszy dokument, ponieważ niektóre daty w międzyczasie zdążyły się zdeaktualizować. Niemniej materiał pokazuje, co dokładniej AMD ma w swoich planach, zarówno jeśli chodzi o procesory serwerowe jak również konsumenckie. Nas najbardziej interesuje dolna część screena, gdzie widnieją informacje o seriach Raphael oraz Granite Ridge na platformie AM5. Ta pierwsza już zdążyła wejść na rynek, natomiast Granite Ridge jest obecnie opracowywany. Mowa w tym wypadku o procesorach Ryzen 8000, które wykorzystają mikroarchitekturę Zen 5. Według dotychczasowych informacji, Zen 5 względem Zen 4 będzie znacznie bardziej przebudowany niż Zen 4 był względem Zen 3.

Według opublikowanego planu wydawniczego, seria Granite Ridge zaoferuje od 6 do 16 rdzeni Zen 5, a więc pod tym względem nie będzie odbiegać od dotychczasowych generacji. Niezmienny ma być również współczynnik TDP. W zależności od układów, będzie wynosił od 65 W do 170 W. Jednostki te mają ponadto być wyposażone w 64 MB cache L3 oraz 16 MB cache L2 - mowa tutaj o najwyższych w hierarchii procesorach z 16 rdzeniami Zen 5. Plan wydawniczy prezentuje również założenia co do przyszłej generacji serwerowych procesorów EPYC Turin (Zen 5). Zwykłe układy zaoferują do 128 rdzeni i z TDP do 500 W. W późniejszym czasie wyjdzie również EPYC Turin-X - generacja ta skorzysta z 3D V-Cache, a pojemność pamięci podręcznej L3 ma sięgać aż 1,5 GB (EPYC Genoa-X zaoferuje maksymalnie 1152 MB). Mikroarchitektura Zen 5 zostanie wykorzystana również w trzech innych seriach - "Turin Dense" (do 192 rdzeni Zen 5c), Turin AI (serwerowe procesory z wbudowanym chipletem AI) oraz Sorano, będący następcą serii Siena (do 64 rdzeni Zen 5c).

Źródło: Moore's Law is Dead, VideoCardz