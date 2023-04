AMD Ryzen 8000 - informacje o procesorach APU Strix Point, Strix Halo oraz Fire Range. Nowe serie z premierą w 2024 roku

AMD w styczniu tego roku pokazało nowej generacji procesory Ryzen 7040 oraz Ryzen 7045 dla laptopów. Na razie do sprzedaży weszły pierwsze modele z Ryzen 7045 o kodowej nazwie Dragon Range. Mieliśmy już okazję przetestować topowy procesor z tej linii - Ryzen 9 7945HX - który okazuje się doskonałym wyborem dla osób potrzebujących maksymalnej wydajności. Na laptopy z układami APU Phoenix (Ryzen 7040) nadal czekamy, tymczasem w sieci pojawiły się pierwsze konkretne informacje na temat przyszłorocznych premier. Trzeba przyznać, że doniesienia te brzmią bardzo interesująco.

W sieci pojawiły się pierwsze konkretne informacje na temat przyszłorocznych procesorów AMD dla laptopów. Seria Ryzen 8000 może zawierać aż trzy nowej generacji układy: APU Strix Point, APU Strix Halo oraz Fire Range. Najbardziej ciekawy może okazać się Strix Halo, które docelowo powinno konkurować z procesorami ARM od Apple.

Na kanale Moore's Law is Dead pojawiło się sporo interesujących informacji na temat przyszłorocznych premier AMD w segmencie mobilnych procesorów. Według ujawnionych doniesień, planowane są trzy nowe serie: APU Strix Point, APU Strix Halo (choć przewija się również nazwa Sarlak) oraz Fire Range. Najmniej wiadomo o tym ostatnim - docelowo ma to być następca Dragon Range z maksymalnie 16 rdzeniami Zen 5 w dwóch chipletach oraz zintegrowanym układem graficznym RDNA 2 w procesie TSMC N5.

AMD Ryzen 8000 "Strix Point" AMD Ryzen 8000 "Strix Halo" AMD Ryzen 8000 "Fire Range" Budowa Monolit Chiplety Chiplety Architektura Zen 5 + RDNA 3+ Zen 5 + RDNA 3+ Zen 5 + RDNA 2 Litografia TSMC N4 TSMC N4 TSMC N5 (?) Rdzenie / wątki Do 12C/24T:

4C/8T (Zen 5)

8C/16T (Zen 5c) 16C/32T

12C/24T (powyżej 28 W)

8C/16T (poniżej 28 W)

6C/12T (poniżej 28 W) Do 16C/32T Układ graficzny Do 16 CU RDNA 3+ 20 / 24/ 32 / 40 CU RDNA 3+ RDNA 2 Cache L3 24 MB 64 MB Brak informacji Infinity Cache - 32 MB - Kontroler RAM 128-bitowy kontroler LPDDR5X 256-bitowy kontroler LPDDR5X Brak informacji Rdzenie AI (XDNA) Tak Tak - Zakres TDP 15 - 45 W 25 - 120 W Brak informacji Premiera Q2/Q3 2024 Q4 2024 2H 2024

Jeśli chodzi o segment APU to pełnoprawnym następcą tegorocznych APU Phoenix będzie Strix Point, przygotowany z myślą o laptopach klasy premium. Otrzymamy tutaj monolityczną budowę z maksymalnie 12 rdzeniami, przy czym Strix Point ma skierować się bardziej w kierunku budowy big.LITTLE. Łącznie do dyspozycji otrzymamy 4 pełne rdzenie Zen 5 oraz 8 rdzeni Zen 5c o nieco odchudzonej specyfikacji (mniej pamięci cache), jednocześnie oba warianty rdzeni będą obsługiwać wielowątkowość, stąd mowa o układzie z 12 rdzeniami i 24 wątkami. Usprawniony będzie zintegrowany układ graficzny, oparty na architekturze RDNA 3+ i wyposażony w maksymalnie 16 bloków CU. Ma to pozwolić na rywalizację m.in. z GeForce RTX 3050 Laptop GPU. Kompletnie nowym układem ma być natomiast APU Strix Halo.

APU Strix Halo to projekt AMD przygotowany z myślą o konkurowaniu z układami ARM od Apple. To znacznie mocniejsze APU oparte będzie po raz pierwszy na budowie chipletowej, z maksymalnie 16 rdzeniami Zen 5 (bez podziału na Zen 5 i Zen 5c), aczkolwiek pojawią się również warianty z 12 rdzeniami (target TDP powyżej 28 W), z 8 rdzeniami (poniżej 28 W) i z 6 rdzeniami (również poniżej 28 W). Znacznie mocniejsze będą układy graficzne, również oparte na architekturze RDNA 3+. W tym wypadku, w zależności od wersji, iGPU zaoferuje od 20 do 40 bloków CU, w najwyższej serii mający konkurować z GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy poniżej 95 W. Procesory te otrzymają również 256-bitowy kontroler LPDDR5X, oraz 32 MB dodatkowej pamięci Infinity Cache co pozwoli na osiągnięcie znacznie wyższej przepustowości (zarówno tej rzeczywistej jak i efektywnej). Procesory APU Strix Halo wykorzystają proces TSMC N4, jednak ich premiera na chwilę obecną planowana jest dopiero na czwarty kwartał 2024.

Na początku przyszłego roku AMD ma również zapowiedzieć odświeżoną serię układów APU Phoenix, które tym razem zostaną ochrzczone nazwą Hawk Point i będą oferowane również w tańszych notebookach. Te nadal zaoferują do 8 rdzeni Zen 4, jednak układ graficzny ma również zostać usprawniony - mowa tutaj o użyciu architektury RDNA 3+. Ilość pamięci cache jak i wykorzystany proces technologiczny pozostanie niezmienny względem APU Phoenix. Według Moore's Law is Dead, AMD aż do 2025 roku planuje dalsze odświeżanie układów Rembrandt oraz Barcelo, dodatkowo jeszcze przez 2 lata produkowane będą jednostki Mendocino (Zen 2 + RDNA 2 w 6 nm litografii TSMC) dla najtańszych laptopów.

