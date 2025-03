AMD Ryzen 7 7800X3D mocno potaniał w ostatnich dniach. Popularny procesor dla graczy stał się jeszcze bardziej atrakcyjny

Choć utarło się przekonanie, że to procesory Intela bardziej nadają się do gier, to jednak należy wiedzieć, że AMD ma w swojej ofercie kilka niezwykle ciekawych jednostek z pamięcią 3D V-Cache. Testy nie pozostawiają złudzeń - dodatkowa pamięć robi świetną robotę i modele z końcówką X3D okazują się dobrym wyborem dla tych, którym zależy na jak najwyższej wydajności w grach. Co ważne, wcale nie trzeba płacić majątku za taki procesor, co widać po obecnej cenie Ryzena 7 7800X3D.

AMD Ryzen 7 7800X3D jest dziś dostępny za ok. 1500 zł. W obecnej sytuacji to jeden z najlepszych wyborów dla graczy.

AMD Ryzen 7 7800X3D to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych i najchętniej polecanych chipów dla graczy. Ten 8-rdzeniowy/16-wątkowy układ Zen 4 z pamięcią 3D V-Cache rozpędza się do 5,0 GHz. Chip zadebiutował na rynku nieco ponad rok temu w cenie 2399 zł - sami przyznacie, że to dosyć sporo jak na mimo wszystko konsumencką jednostkę. Dziś jednak sytuacja wygląda zgoła inaczej. Jak pokazuje wyszukiwarka Ceneo.pl, procesor od niedawna dostępny jest za nieco 1500 zł. To bez wątpienia najlepsza cena w historii.

Dobrą informacją jest też fakt, że ceny kompatybilnych płyt głównych AM5 nie są już wysokie jak kiedyś, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność procesora i całej platformy. Ciekawie wygląda jednak sprawa, jeśli ktoś posiada już starszą płytę AM4 i myśli o upgradzie. Dotychczas polecaną opcją był zakup starszego, choć nadal mocnego (i twardo trzymającego cenę) Ryzena 7 5800X3D. Biorąc jednak pod uwagę wyraźną przewagę modelu 7800X3D i cenę w okolicach 1500 zł, chyba warto pomyśleć nawet o przesiadce na całkiem nową platformę...

Źródło: PurePC, Ceneo