AMD Ryzen 5 7500F - zadebiutował nowy chip Zen 4 bez iGPU. Układ jednak ma być dostępny na całym świecie

Na początku tego miesiąca informowaliśmy Was o nowym procesorze AMD Ryzen 5 7500F wyróżniającym się przede wszystkim brakiem zintegrowanej grafiki. Pozostała część specyfikacji sugerowała natomiast tylko nieznacznie niższą wydajność względem modeli 7600X czy 7600. Choć jeszcze niedawno mieliśmy podstawy, by sądzić, że chip będzie dostępny wyłącznie w Chinach, to jednak dziś okazuje się, że model ten powinien być niebawem dostępny w polskich sklepach.

Wczoraj, w niedzielę (23.07) AMD zniosło embargo na recenzje modelu Ryzen 5 7500F, a więc możemy powiedzieć, że układ zadebiutował już oficjalnie. Z jakiegoś powodu producent uznał, że sample testowe trafią wyłącznie w ręce azjatyckich mediów. W gruncie rzeczy nie ma w tym nic dziwnego - nowy Zen 4 wydaje się być naturalnym rywalem dla procesora Intel Core i5-13490F stworzonego wyłącznie z myślą o chińskim rynku. Jak jednak podaje oficjalna strona AMD, nowy Ryzen ma być dostępny globalnie. Wydaje się, że chip dotrze więc do nas z małym opóźnieniem.

Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 Taktowanie bazowe 4,7 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz Taktowanie Boost 5,3 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Cache (L2+L3) 38 MB 38 MB 38 MB iGPU 2 CU RDNA 2 2 CU RDNA 2 - TDP 105 W 65 W 65 W MSRP 299 dolarów 229 dolarów 179 dolarów

Jak podaje specyfikacja, AMD Ryzen 5 7500F to 6-rdzeniowy/12-wątkowy chip z 38 MB pamięci cache, który rozpędza się do 5,0 GHz. Układ dostarczany jest z systemem chłodzenia AMD Wraith Stealth, a jego cena premierowa to 179 dolarów, co może stanowić bardzo atrakcyjną ofertę. Warto jednak mieć na uwadze, że do procesora nie jest dołączana gra Starfield. A jak prezentuje się wydajność nowego Ryzena? Zgodnie z oczekiwaniami chip jest nieznacznie wolniejszy od Ryzena 5 7600(X), jednak w grach powinien okazać się szybszy od jednostek Core i5-13500 czy i5-13400. Można więc założyć, że układ stanie się popularną i opłacalną opcją, zwłaszcza w połączeniu z płytą główną A620.

