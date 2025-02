AMD Ryzen 5 7500F - nie mamy dobrych wieści w sprawie dostępności chipu. Gracze będą musieli obejść się smakiem

Na początku bieżącego miesiąca pojawiły się informacje dotyczące procesora AMD Ryzen 5 7500F. Jak wskazuje jego specyfikacja, to najwolniejszy i najtańszy układ z całej serii, a jego cechą charakterystyczną jest nieaktywny układ iGPU. Spodziewaliśmy się, że jednostka będzie oczywistym wyborem dla oszczędnych graczy składających komputer oparty na przyszłościowej podstawce, jednak dziś wszystko wskazuje na to, że dla nas będzie jedynie ciekawostką...

Nowy 6-rdzeniowiec zostanie wydany jeszcze w tym miesiącu wyłącznie na rynek chiński. Niewykluczone jednak, że za jakiś czas AMD Ryzen 5 7500F stanie się dostępny również w innych częściach świata.

Co prawda sam producent nie zapowiedział jeszcze Ryzena 5 7500F, aczkolwiek serwis Tom’s Hardware powołujący się na swoje zaufane źródła ujawnił właśnie ograniczoną dostępność chipu. Jak się okazuje, nowy 6-rdzeniowiec zostanie wydany jeszcze w tym miesiącu wyłącznie na rynek chiński. Czerwoni w pierwszej kolejności dostarczą układy do chińskich sprzedawców detalicznych, jednak można spodziewać się, że zostaną one również udostępnione integratorom systemów, którzy zbudują gotowe PC opierające się na nowym Ryzenie.

Ryzen 5 7600X Ryzen 5 7600 Ryzen 5 7500F Rdzenie/wątki 6/12 6/12 6/12 Taktowanie bazowe 4,7 GHz 3,8 GHz 3,7 GHz Taktowanie Boost 5,3 GHz 5,1 GHz 5,0 GHz Cache (L2+L3) 38 MB 38 MB 38 MB iGPU 2 CU RDNA 2 2 CU RDNA 2 - TDP 105 W 65 W 65 W MSRP 299 dolarów 229 dolarów ?

Jak wskazuje specyfikacja procesora, będzie on zaledwie 100 MHz wolniejszy od dobrze nam znanego Ryzena 5 7600. Różnice w wydajności powinny być więc marginalne, na co wskazuje poniższy screen pokazujący wynik układu z Geekbench. Na koniec warto przypomnieć jeszcze historię Ryzena 5 3500X, który początkowo również dostępny był wyłącznie w Państwie Środka, a po kilku miesiącach w końcu trafił na inne rynki, w tym również do Polski. Niewykluczone, że podobny los czeka także omawiany chip, jednak póki co oszczędni gracze z naszej części świata będą musieli obejść się smakiem.

