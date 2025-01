AMD RDNA 4 - nowa architektura jest przygotowywana z myślą o desktopach. Strix Halo otrzyma pamięć L4 typu Infinity Cache

Data premiery kart graficznych AMD Radeon RX 9000 oraz architektury RDNA 4 to jeden z gorętszych tematów w naszej branży w tym miesiącu. Choć początkowo spodziewaliśmy się debiutu w styczniu, finalnie na karty poczekamy do marca. W tym samym czasie pojawi się również technika FSR 4, bazująca na uczeniu maszynowym. Tymczasem AMD podzieliło się informacją na temat strategii dotyczącej ewentualnej ekspansji RDNA 4 na rynek laptopów. Te raczej będą rozczarowaniem dla osób, które liczyły że sytuacja zmieni się na lepsze.

AMD w rozmowie z portalem Notebookcheck potwierdza, że architektura RDNA 4 trafi głównie do desktopowych kart graficznych, a większe ekspansje na rynek mobilny nie są planowane w najbliższym czasie.

Oczywiście nie jest to żadna zaskakująca informacja, biorąc pod uwagę premiery poprzednich generacji układów graficznych w laptopach. W rozmowie z portalem Notebookcheck, przedstawiciel firmy AMD potwierdził, że architektura RDNA 4 skupi się przede wszystkim na desktopowych kartach graficznych. W pierwszych miesiącach nie ma co liczyć na to, że pojawią się jakiekolwiek notebooki z dGPU, które byłyby oparte na RDNA 4. Tym samym AMD ponownie oddaje pole NVIDII i w zbliżającej się wielkimi krokami generacji, laptopy do gier czy pracy będą oferowane właściwie tylko z osobnymi układami GeForce RTX 5000 Laptop GPU.

W bliżej nieokreślonej przyszłości, jest szansa na to, aby RDNA 4 zostało zaadaptowane na rynek mobilny. Przedstawiciel z firmy AMD nie określa jednak dokładnie, czy będzie to forma APU czy również układów dGPU. To z kolei mówi nam, że producent nie zdecydował się, czy w ogóle chce wprowadzać Radeony RX 9000 do notebooków. APU jest zdecydowanie bardziej prawdopodobne, ale i tutaj na premierę poczekamy raczej do 2026 roku (ten rok należy głównie do Strix Halo, Strix Point oraz Krackan Point, przynajmniej jeśli chodzi o nowsze generacje). W tym samym wywiadzie padło również kilka ciekawostek na temat samych układów Strix Halo (Ryzen AI Max). Wbudowane tam układy graficzne Radeon 8000S posiadają 32 MB pamięci Infinity Cache, działającej niczym cache L4 (informacji tej próżno szukać w oficjalnej rozpisce specyfikacji układów). Strix Halo nie jest również przeznaczone do łączenia z układami dGPU ze względu na dostępność tylko 12 linii PCIe 4.0, a przynajmniej część z nich musi być użyta do podpięcia nośników SSD.

