AMD FSR 2.0 jest od teraz dostępny w formie open source. Dostęp do narzędzi techniki powinien być teraz jeszcze łatwiejszy

Kilka tygodni temu zadebiutowała technika AMD FSR 2.0 (FidelityFX Super Resolution 2.0), która znacząco zmienia formę rekonstrukcji obrazu, wykorzystując w tym celu m.in. temportal upscaling oraz zaawansowany algorytm antyaliasingu. Dzięki zmianom, FSR 2.0 prezentuje zdecydowanie lepszą jakość obrazu w porównaniu do pierwszej generacji. Po roku od premiery FSR 1.0, AMD poinformowało przejściu FSR 2.0 w pełni na model open source.

Kod techniki AMD FSR 2.0.1 został upubliczniony i jest od teraz dostępny za pośrednictwem witryny GitHub. Przejście na open source powinno wpłynąć na szybszą implementację rozwiązania w grach.

Wszystkie pliki konieczne do wykorzystania AMD FSR 2.0 (czy raczej już FSR 2.0.1) są dostępne za pośrednictwem platformy GitHub. Producent opublikował zarówno kompletnie API jak również kod źródłowy w językach C++ oraz HLSL. Nie brakuje ponadto obszernej dokumentacji, której celem jest wspomożenie developerów w szybszej implementacji FSR 2.0. Wersja "2.0.1" zawiera dodatkowe usprawnienia techniki, choć producent nie pokusił się o precyzyjniejsze wyjaśnienie zmian, więc najpewniej są to tylko kosmetyczne poprawki. FSR 2.0 w obecnej formie wspiera zarówno API DirectX 12 (Ultimate) jak również Vulkan, a dodatkowo wkrótce pojawią się dedykowane wtyczki dla silników Unreal Engine 4.26/4.27 oraz Unreal Engine 5.

Przy okazji publikacji kodu źródłowego, AMD pochwaliło się, że w ciągu pierwszego roku technika FSR 1.0 została zaimplementowana do przeszło 110 gier, dzięki czemu stała się najszybciej wdrażanym rozwiązaniem w grach wideo. Obecnie wsparcie dla FSR 2.0 potwierdzono dla łącznie 24 tytułów. Spodziewamy się, że uwolnienie dokumentacji oraz kodu źródłowego przyspieszy proces integracji z kolejnymi grami. Kod źródłowy FSR 2.0 można pobrać z tego miejsca, z kolei dokumentację - stąd.

