AMD EPYC 8004 - premiera i specyfikacja serwerowych procesorów Siena o wysokiej efektywności energetycznej

AMD w ciągu ostatniego roku zaprezentowało kilka różnych serii procesorów serwerowych EPYC, wykorzystujących mikroarchitekturę Zen 4 (oraz Zen 4c). Najpierw otrzymaliśmy układy EPYC Genoa z maksymalnie 96 rdzeniami Zen 4. Potem do serii dołączyły modele EPYC Bergamo (do 128 rdzeni Zen 4c) oraz EPYC Genoa-X, a więc procesory wykorzystujące technologię pakowania 3D V-Cache. Jak jednak wiadomo od dłuższego czasu, Zen 4 w procesorach EPYC miało zostać wykorzystane jeszcze do jednej serii produktowej - Siena. Dzisiaj jednostki te oficjalnie trafiają do oferty producenta.

AMD oficjalnie prezentuje serwerowe procesory EPYC 8004 z serii Siena, odznaczające się wykorzystaniem rdzeni Zen 4c oraz wysoką efektywnością energetyczną. Układy znajdą zastosowanie w stacjach takich firm jak Dell, Lenovo czy Supermicro WIO.

Procesory AMD EPYC Siena charakteryzują się innymi wymiarami obudowy, przez co do ich poprawnego działania wykorzystano socket SP6, zamiast SP5 z generacji Genoa / Bergamo. Układy EPYC Siena przygotowane zostały z myślą o zadaniach, gdzie najistotniejsza jest efektywność energetyczna, tj. obliczenia np. w cloudzie czy dla sieci telekomunikacyjnych. W porównaniu do układów EPYC Genoa czy Bergamo, debiutujące dzisiaj procesory EPYC Siena odznaczają się obecnością tylko czterech chipletów, po 16 rdzeni Zen 4c w każdym. Tym samym układy EPYC 8004 (Siena) zaoferują od 8 do maksymalnie 64 rdzeni (rzecz jasna z obsługą wielowątkowości współbieżnej SMT). EPYC Siena to przede wszystkim znakomita (jak na serwerowe standardy) efektywność energetyczna, wysoki współczynnik Wat/$ czy zbalansowana wydajność oraz elastyczność w budowie systemów.

Liczba rdzeni procesora AMD EPYC Siena Informacje o modelach CPU 64 rdzenie Zen 4c AMD EPYC 8534P (2.3 - 3.1 GHz) / 200 W TDP / cTDP w zakresie od 155 do 225 W

AMD EPYC 8534PN (2.0 - 3.1 GHz) / 175 W TDP 48 rdzeni Zen 4c AMD EPYC 8434P (2.5 - 3.1 GHz) / 200 W TDP / cTDP w zakresie od 155 do 225 W

AMD EPYC 8434PN (2.0 - 3.0 GHz) / 155 W TDP 32 rdzenie Zen 4c AMD EPYC 8324P (2.65 - 3.0 GHz) / 180 W TDP / cTDP w zakresie od 155 do 225 W

AMD EPYC 8324PN (2.05 - 3.0 GHz) / 130 W TDP 24 rdzenie Zen 4c AMD EPYC 8224P (2.55 - 3.0 GHz) / 160 W TDP / cTDP w zakresie od 155 do 225 W

AMD EPYC 8224PN (2.0 - 3.0 GHz) / 120 W TDP 16 rdzeni Zen 4c AMD EPYC 8124P (2.45 - 3.0 GHz) / 125 W TDP / cTDP w zakresie od 120 do 150 W

AMD EPYC 8124PN (2.0 - 3.0 GHz) / 100 W TDP 8 rdzeni Zen 4c AMD EPYC 8024P (2.4 - 3.0 GHz) / 90 W TDP / cTDP w zakresie od 70 do 100 W

AMD EPYC 8024PN (2.05 - 3.0 GHz) / 80 W TDP

Socket SP6 wspierany jest wyłącznie w formule "1P", gdzie dla porównania układy EPYC Genoa(-X) oraz Bergamo mogą działać w konfiguracjach 1P oraz 2P. Układy EPYC Siena charakteryzują się współczynnikiem TDP w zakresie od 70 W do 225 W. Posiadają 6-kanałowy kontroler pamięci DDR5 4800 MHz (z obsługą do 1152 GB RAM-u), a do dyspozycji użytkownika pozostaje również 96 linii PCIe 5.0 oraz 48 linii CXL 1.1. Podobnie jak inne procesory Zen 4, także EPYC Siena oferuje wsparcie dla instrukcji typu AVX-512, jak również dla technologii Infinity Fabric czy Infinity Guard. AMD prezentuje łącznie 12 procesorów EPYC 8004 "Siena", z czego sześć z nich może pracować w zakresie temperatur od 0 do 75 stopni, a pozostałe sześć - od -5 do plus 85 stopni. AMD potwierdziło dodatkowo, że rdzeń Zen 4c wytworzony został w tym samym, 5 nm procesie technologicznym TSMC (N5), natomiast powierzchnia rdzenia wraz z pamięcią cache L2 uległa redukcji z 3.84 mm² do 2.48 mm². IPC Zen 4c względem Zen 4 jest identyczne.

Najwydajniejszymi procesorami będą jednostki AMD EPYC 8534P oraz EPYC 8534PN. Ten pierwszy pracuje z domyślnym TDP na poziomie 200 W i z możliwością regulacji (cTDP) w zakresie od 155 do 225 W. Taktowanie bazowe wynosi 2,3 GHz z możliwością zwiększenia do 3,1 GHz. Jak widać, układy EPYC Siena charakteryzują się bardzo niskimi wzrostami Turbo, dzięki czemu są w stanie pracować w znacznie niższym zakresie TDP. Jednak nawet przy niewielkim wzroście Turbo, faktyczna wydajność układów Siena jest wystarczająca dla zadań, do jakich zostały one zaprojektowane. Procesory EPYC Siena zostaną zaimplementowane do różnych systemów, a trzy z nich zostały właśnie ujawnione. Są to odpowiednio: Dell PowerEdge C6615, Lenovo ThinkEdge SE455 oraz Supermicro WIO System.

Źródło: AMD, PurePC