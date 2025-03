AMD EPYC Siena - procesory przeznaczone dla mniejszych serwerów mogą zaoferować od 8 do 64 rdzeni

Procesory AMD EPYC Siena nie miały jeszcze swojej premiery rynkowej. Będą to jednostki przeznaczone przede wszystkim do mniejszych serwerów, w których równie istotny jak wydajność, jest także pobór mocy. Oczywiście oznacza to gorszą specyfikację niż ta, którą cechują się CPU AMD EPYC Genoa czy Bergamo, jednakże z pewnością istnieje na nie zapotrzebowanie na rynku. Poznaliśmy właśnie szczegóły odnośnie specyfikacji nowych jednostek.

Według najnowszych informacji, procesory AMD EPYC Siena zaoferują od 8 do 64 rdzeni, przy TDP zamykającym się granicach 90-200 W. Może to być ciekawa propozycja dla podmiotów chcących zbudować efektywne energetycznie serwery.

Przeciek pochodzi od mającego dobrą reputację użytkownika @momomo_us. Ujawnił on specyfikację sześciu procesorów AMD EPYC Siena. Nabywcy mogą liczyć na modele znacząco różniące się liczbą rdzeni, a także poborem mocy. Najlepszy z nich, czyli AMD EPYC 8534P zaoferuje ich aż 64, jednocześnie zapewniając obsługę 128 wątków. Taktowanie CPU wyniesie 2,2 GHz, zaś cache L3 128 MB. To wszystko przy TDP na poziomie 200 W. Najsłabsza jednostka tego typu to AMD EPYC 8024P. W tym przypadku można liczyć na zaledwie 8 rdzeni i obsługę 16 wątków, przy taktowaniu 2,4 GHz i cache L3 32 MB. Dużo niższe będzie jednak także TDP procesora, ponieważ wyniesie ono zaledwie 90 W.

Liczba rdzeni/wątków Taktowanie Cache L3 TDP AMD EPYC 8534P 64/128 2,20 GHz 128 MB 200 W AMD EPYC 8434P 48/96 2,50 GHz 128 MB 200 W AMD EPYC 8324P 32/64 2,35 GHz 64 MB 185 W AMD EPYC 8224P 24/48 2,55 GHz 64 MB 160 W AMD EPYC 8124P 16/32 2,45 GHz 64 MB 125 W AMD EPYC 8024P 8/16 2,40 GHz 32 MB 90 W

Procesory Siena mają wykorzystywać rdzenie Zen 4c, a całość będzie oparta o nową platformę SP6. Wydaje się to być logicznym krokiem, zważywszy na fakt, że tego typu jednostki będą miały znacznie skromniejszą specyfikację sprzętową niż procesory EPYC z wyższych segmentów. Zaprezentowany przeciek wydaje się dosyć wiarygodny. Jak zawsze w takich przypadkach, należy jednak podejść do niego z dystansem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to CPU z rodziny Siena zadebiutują na rynku jeszcze w tym roku. Biorąc pod uwagę ich spodziewaną efektywność energetyczną, nie powinno zabraknąć nabywców.

Źródło: Tom's Hardware, @momomo_us (X)