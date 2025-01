AMD Zen 4c – poznaliśmy szczegóły mikroarchitektury, która stała się bazą dla procesorów EPYC Bergamo

Procesory z rodziny EPYC Bergamo to rozwiązania przeznaczone do serwerów. Firma AMD ujawniła ostatnio trzy jednostki tego typu. U ich podstaw znajduje się mikroarchitektura Zen 4c, która posiada pewne różnice w porównaniu ze standardowym Zen 4. Uwaga inżynierów skupiła się przede wszystkim na dostarczeniu procesorów z mniejszymi rdzeniami, co pozwoliło zwiększyć ich liczbę. Dodatkowo nowe jednostki cechują się lepszą efektywnością energetyczną.

Mikroarchitektura Zen 4c, która stała się bazą dla procesorów AMD EPYC Bergamo, cechuje się mniejszymi rdzeniami, co pozwoliło upakować większą ich ilość na pojedynczym CCD. Prowadzi to między innymi do zwiększenia efektywności energetycznej.

Najlepszy z ujawnionych procesorów to AMD EPYC 9754. Jednostka została wyposażona w 128 rdzeni i obsługuje 256 wątków. Standardowo działa z częstotliwością 2,25 GHz, a w trybie boost osiąga 3,1 GHz. Cechą charakterystyczną są wyraźnie mniejsze rdzenie niż u przedstawicieli rodziny Zen 4. Razem z cache L2 mierzą one zaledwie 2,48 mm². W przypadku CPU Zen 4 mowa jest o 3,84 mm². Mikroarchitektura Zen 4c pozwala na upakowanie dwukrotnie większej liczby rdzeni na każdym CCD, co przekłada się na 33% większą liczbę rdzeni w całym procesorze. Dodatkowo, nie ma tutaj mowy o redukcji pamięci cache L2, co także nie jest bez znaczenia dla ogólnej wydajności jednostek. Zmniejszono niestety za to pamięć cache L3 z 4 MB na rdzeń do 2 MB na rdzeń. Pozostała specyfikacja mikroarchitektury jest w zasadzie identyczna, jak w przypadku Zen 4.

AMD EPYC 9754 AMD EPYC 9754S AMD EPYC 9734 Rodzina CPU Bergamo Bergamo Bergamo Mikroarchitektura Zen 4c Zen 4c Zen 4c Rdzenie / wątki 128 / 256 128 / 128 112 / 224 Zegar bazowy 2,25 GHz 2,25 GHz 2,2 GHz Zegar Turbo 3,10 GHz 3,10 GHz 3 GHz Cache L3 256 MB 256 MB 256 MB TDP 360 W 360 W 320 W

Otrzymujemy zatem procesory, które mają większą liczbę rdzeni przy zachowaniu większości pozostałych elementów specyfikacji. Jest to znaczące osiągnięcie biorąc pod uwagę fakt, że zarówno Zen 4c, jak i Zen 4 korzystają z tego samego procesu technologicznego, czyli 5 nm firmy TSMC. Na tym jednak oczywiście zalety nowego rozwiązania się nie kończą. Można liczyć także na wyższą efektywność energetyczną. Oszczędności wynikają naturalnie z możliwości upakowania większej liczby rdzeni w pojedynczym CCD. Procesory EPYC Bergamo mogą być dużą konkurencją dla nadchodzących jednostek Intel Sierra Forest, wykonanych w procesie technologicznym Intel 3 (usprawnione 7 nm EUV). Przypomnijmy, że te CPU będą bazowały na rdzeniach Efficient, co ma pozwolić Intelowi doścignąć AMD pod względem ich liczby. Obsługują one jednak tylko pojedynczy wątek na rdzeń i mają mniejszą wydajność od pełnoprawnych rdzeni Performance, więc może okazać się, że tegoroczna oferta "czerwonych" okaże się korzystniejsza od przyszłorocznych propozycji Intela.

Źródło: TechPowerUp, WCCFTech