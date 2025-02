Adobe Photoshop - program graficzny otrzymuje nowe funkcje AI. Adobe wprowadza bardziej zaawansowany model obrazu

Praktycznie najpopularniejszy program do obróbki grafiki doczekał się aktualizacji, która umożliwia mu skorzystanie z nowych funkcji. Od teraz Adobe Photoshop w wersji beta korzysta z mocy modelu obrazu Adobe Firefly 3, który pozwala nie tylko generować grafiki o lepszej jakości, ale także jest dużo bardziej wszechstronny. Użytkownicy mogą już używać obrazów odniesienia, generować całe grafiki na pustych obrazach, a także tworzyć podobne obiekty do wskazanych.

Integracja programu graficznego Adobe Photoshop ze „sztuczną inteligencją” zachodzi coraz bardziej, a rezultatem tego są zupełnie nowe funkcje, z których można już skorzystać w wersji beta programu.

Do tej pory wszyscy użytkownicy programu Adobe Photoshop mieli możliwość skorzystania z opcji Wypełnienie oraz Rozszerzenie generatywne. Pozwalały one w łatwy sposób tworzyć lub uzupełniać określone obszary w obrazie. Teraz zostają wzbogacone o kilka nowych funkcji. Pierwszą z nich jest Obraz odniesienia, która jak sama nazwa wskazuje, umożliwia nam użycie konkretnego obrazu, na jakim model AI ma się wzorować. Całość okaże się bardzo przydatna, gdyż nie zawsze łatwo osiągnąć zamierzony efekt, jeśli mamy do dyspozycji tylko opis tekstowy dla generowanych grafik. Kolejną funkcją jest Generuj podobne — dzięki tej możliwości uzyskamy trzy obrazy, które będą zbliżone pod względem wyglądu do załączonej przez nas grafiki.

Od teraz będziemy w stanie również dużo łatwiej usuwać tła z obrazów i generować zupełnie nowe — wszystko dzięki opcji Generowanie tła. Mimo że nowy model obrazu Adobe Firefly 3 tworzy grafiki o lepszej jakości, to po ich wygenerowaniu mamy dodatkowo możliwość uwypuklenia szczegółów, dzięki czemu całość może być bardziej spójna — ten proces umożliwia funkcja Poprawianie szczegółów. Tak jak wspomniano, wszystkie nowości dostępne są w wersji beta programu Adobe Photoshop, z kolei do zwykłej edycji wkroczą jeszcze w 2024 roku.

Źródło: Adobe