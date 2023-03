Jak pokolorować stare czarno-białe zdjęcia w Adobe Photoshop? To szybkie, bardzo proste i darmowe!

Wielu z nas ma w swoich domowych zbiorach stare, czarno-białe zdjęcia dziadków, rodziców lub nawet swoje. Czy wiesz, że możesz zrobić komuś świetny, unikalny prezent kolorując takie zdjęcie i np. drukując je w większym formacie? To ekstremalnie proste i wystarczy dosłownie kilka kliknięć, żeby osiągnąć bardzo zadowalający efekt. Nie trzeba mieć zaawansowanych umiejętności, ani dużo czasu. W internecie dostępnych jest wiele narzędzi online, które mogą zrobić to za Ciebie i być może w przyszłości przyjrzę się kilku z nich. Tym razem jednak skupię się na funkcji automatycznego kolorowania czarno-białych zdjęć w znanym i cenionym programie Adobe Photoshop.

Autor: Tomasz Duda

Na początek zaznaczę, że jest to poradnik przeznaczony dla osób początkujących. Powód jest prosty: chcę zaprezentować daną funkcję relatywnie krótko i nie przestraszyć osób, które zamierzają raz na jakiś czas pokolorować kilka zdjęć. Istnieją co prawda jeszcze prostsze narzędzia online do zmiany czarno-białych zdjęć w kolorowe, ale tutaj nie zawsze wiadomo komu wysyłamy nasze prywatne dane, bo trzeba pamiętać, że przetwarzanie takich zdjęć odbywa się w chmurze. Jeśli już wysyłasz własne zdjęcia do obróbki online, to chociaż upewnij się, że firma, która je przetwarza jest godna zaufania. Dlatego ja postanowiłem skorzystać z dobrze znanego Photoshopa, tworzonego przez cenioną i raczej zaufaną firmę, o dobrej reputacji nawet w świecie profesjonalnych użytkowników.

Zdjęcia uwiecznione na kliszy i papierze mają swój unikalny klimat, który w czasach wszechobecnej, masowej, cyfrowej fotografii mobilnej, wykonywanej prostymi aparatami w smartfonach, zdecydowanie wyróżniają się klimatem. Pomimo, że początki kolorowej fotografii sięgają końca dziewiętnastego wieku, to jeszcze w drugiej połowie dwudziestego zdjęcia czarno-białe były normą. Dlatego osoby starsze lub w średnim wieku mają takich zdjęć mnóstwo. Co ciekawe analogowa fotografia, w tym również czarno-biała wraca do łask, a coraz więcej młodych osób zaczyna dostrzegać potencjał w niej tkwiący oraz niepowtarzalny charakter obrazu zarejestrowanego bezpośrednio na światłoczułej kliszy. Ludzi przyciąga też sam proces wykonywania takich zdjęć. To, że mają ograniczoną liczbę kadrów do zarejestrowania (typowo 36), dzięki czemu każdy z nich jest wartościowy, a na dodatek muszą zastanowić się jakie parametry dobrać, żeby ta jedna, cenna fotografia nie była za ciemna, za jasna, rozmazana itp.

W fotografii czarno-białej jest pewna magia, ale jeśli jakaś osoba patrzy na takie zdjęcie przez wiele lat, to może się do niego przyzwyczaić, a nawet lekko znudzić. Dlatego moim zdaniem bardzo ciekawym pomysłem na prezent jest pokolorowanie takiego zdjęcia (oczywiście nie oryginału, lecz cyfrowej kopii). Może to wzbudzić w danej osobie nowe emocje i przywołać wspomnienia. W tym krótkim poradniku pokażę Wam jak szybko i łatwo można pokolorować stare zdjęcia w programie Adobe Photoshop. Można bez problemu skorzystać nawet z 7-dniowej wersji próbnej za darmo, bo proces kolorowania jest tak szybki, że przez tydzień możesz tchnąć nowe życie w setki, a nawet tysiące zdjęć. Zobacz jak to zrobić. Na początek wykonaj cyfrową kopię czarno-białego zdjęcia. Najlepiej jeśli będzie to skan w wysokiej rozdzielczości, ale jeśli nie masz dostępu do skanera, to w ostateczności możesz zrobić smartfonem lub aparatem cyfrowym zdjęcie tego zdjęcia. Upewnij się jednak, że fotografia jest płaska, bez zagnieceń i nierówności, równomiernie oświetlona jasnym, białym światłem i że aparat ustawił prawidłową ostrość. Gdy już masz wykonaną cyfrową kopię, to otwórz ją w Adobe Photoshop. Następnie wybierz w programie menu Filtr i w nim funkcję Neural Filters.

Neural Filters to funkcja wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji. Uczy się na podstawie ogromnej bazy zdjęć i dzięki temu jest w stanie rozpoznać twarz, pokolorować ubrania, wnętrze domu czy krajobraz w sposób zbliżony do naturalnego. Oprócz tego dostępnych jest kilka innych funkcji, ale w tym przypadku skupmy się wyłącznie na temacie poradnika, czyli kolorowaniu. Aby to zrobić, aktywuj po prostu funkcję Koloruj po prawej stronie, w sekcji Wszystkie filtry. Wystarczy dosłownie jedno kliknięcie, a w ciągu krótkiej chwili sztuczna inteligencja przeanalizuje czarno-biały obraz i nałoży kolory automatycznie. Zrobi to tak, aby dobrać możliwie realistyczny odcień skóry, ale zgodnie ze swoją bazą danych potrafi wiarygodnie pokolorować również wykładzinę, parkiet, zasłony, ściany, meble oraz przede wszystkim ubrania. Nawet po tym jednym kliknięciu efekty potrafią być całkiem zadowalające.

Chcę jednak podkreślić bardzo ważną rzecz, którą warto mieć cały czas z tyłu głowy. Zdjęcie źródłowe jest w odcieniach szarości, więc algorytmy AI muszą same domyślić się jakie kolory nałożyć w odpowiednie miejsca. Odcień skóry to najmniejszy problem, ale skąd maszyna ma wiedzieć jakiego koloru były paski na swetrze albo czapka? Odpowiedź jest prosta: nie może tego wiedzieć, co najwyżej może oszacować na podstawie innych przeanalizowanych zdjęć, jakie barwy byłyby w miarę realistyczne w danej sytuacji. Kolory raczej będą realistyczne, co jednak nie musi oznaczać, że będą zgodne z prawdziwymi. Z całą pewnością trzeba oczekiwać, że sztuczna inteligencja popełni pewne błędy, choć zazwyczaj są one nieduże i relatywnie łatwe do skorygowania przy użyciu innych narzędzi w Adobe Photoshop. Widać to choćby na załączonym przykładzie, gdzie fragment wykładziny w okolicy stóp nie jest brązowy, lecz niebieski. Usunąłem ten efekt później, podczas retuszu zdjęcia. W sekcji o nazwie Koloruj można też wybrać inne profile kolorowania zdjęcia, które mogą bardziej pasować do klimatu danej fotografii.

Oprócz wspomnianych profili jest też sekcja o nazwie Dopasowania, w której możesz ręcznie zmienić odcienie barw tak, aby bardziej przypominały te, które pamiętasz (lub osoba fotografowana pamięta). Jest też opcja zmiany intensywności danego profilu kolorów. W praktyce mniejsza intensywność oznacza zazwyczaj delikatniejsze, bardziej stonowane i naturalne kolory, a wyższa intensywność pozwala uzyskać ostre, żywe barwy. Można również skorzystać z redukcji artefaktów kolorystycznych oraz redukcji szumu (lekkie wygładzenie powierzchni). Dodam, że po zatwierdzeniu ostatecznego kolorowania nowe zdjęcie pojawia się jako dodatkowa warstwa. Jeśli chcesz wykonać inne kolorowanie, to nie musisz cofać zmian, możesz po prostu wybrać pierwszą warstwę (czarno-białą) i uruchomić Neural Filters ponownie, z innymi ustawieniami. Zdecydowanie przyspiesza to tworzenie różnych wersji jednego zdjęcia.

Na koniec porównajmy efekty. Po lewej widzisz oryginalne zdjęcie czarno-białe, a po prawej zdjęcie pokolorowane przez sztuczną inteligencję Neural Filters w Adobe Photoshop. Różnica jest bardzo duża i mimo, że nie mam pewności, czy np. kolory pasków na swetrze są takie, jakie były naprawdę (prawdopodobnie nie), to i tak fotografia prezentuje się o wiele lepiej. Można powiedzieć, że nabrała drugiego życia i zdecydowanie nadaje się do umieszczenia w rodzinnym albumie albo wydrukowania w większym formacie i sprezentowania bliskiej osobie. Czy korzystaliście kiedyś z funkcji automatycznego kolorowania zdjęć w Photoshopie? Dajcie znać jakie są Wasze wrażenia i czy spełnia ona oczekiwania w komentarzu.