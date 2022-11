Google Pixel 7a będzie godnym następcą Pixela 6a. Możemy spodziewać się m.in. płynniejszego ekranu i lepszego aparatu

Google Pixel 6a to bez wątpienia jeden z najciekawszych średniopółkowych smartfonów. Urządzenie nie jest co prawda oficjalnie dostępne w Polsce, ale można sprowadzić je np. z Niemiec już za ok. 1700 zł (jeśli obowiązuje cena promocyjna). Wiele osób ma jednak przed tym opory, choćby ze względu na fakt, że model ten oferuje ekran AMOLED 60 Hz. Być może warto więc poczekać na Pixela 7a, który zapowiada się na bardziej udoskonalone urządzenie?

Google Pixel 7a ma otrzymać ekran AMOLED Full HD+ 90 Hz, podwójny aparat IMX787 + IMX712, a także opcję bezprzewodowego ładowania. Pixel 6a może więc wypadać blado przy swoim następcy.

Google najwyraźniej wzięło sobie do serca narzekania użytkowników na Pixela 6a. Wygląda na to, że zmierzający powoli na rynek Pixel 7a (kodowa nazwa "lynx") otrzyma wyświetlacz AMOLED Full HD+ cechujący się odświeżaniem 90 Hz. Taki ekran powinien usatysfakcjonować tych, którzy uważają panele 60 Hz za relikt przeszłości. Co więcej, jak wynika z analizy Kuby Wojciechowskiego, na pokładzie znajdzie się podwójny aparat składający się z sensorów IMX787 (główny) i IMX712 (ultraszeroki). Dla porównania, Pixel 6a dysponował główną jednostką IMX363, a to prowadzi nas do wniosku, że Pixel 7a będzie robił lepsze zdjęcia.

To jeszcze nie koniec nowości. Google Pixel 7a ma zapewnić również opcję bezprzewodowego ładowania (5 W). Ponadto smartfon ten jako pierwszy Pixel ma otrzymać niesprecyzowany jeszcze chip Google Tensor zawierający moduł WiFi/BT od firmy Qualcomm. Szkoda tylko, że nie znamy jeszcze innych szczegółów dotyczących specyfikacji urządzenia. Mimo wszystko już teraz można powiedzieć, że Pixel 7a będzie znacznie lepszą opcją od Pixela 6a. Oby tylko cena nowego modelu nie była przesadnie wysoka.

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup - details below pic.twitter.com/IWy77Kwsmd — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) November 11, 2022

Źródło: @Za_Raczke, GSMarena