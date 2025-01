Acer GeForce RTX 4090 z chłodzeniem wodnym cechuje się gorszymi temperaturami niż modele tradycyjne

Chłodzenie cieczą zazwyczaj pozwala uzyskać znacząco niższą temperaturę pracy karty graficznej lub procesora w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań. Przykład karty graficznej GeForce RTX 4090, która została wykorzystana w zestawie komputerowym Acer Predator Orion X, pokazuje jednak, że są wyjątki od tej reguły. Chłodzenie tego modelu GPU jest spersonalizowane na potrzeby tajwańskiej firmy, jednak jego wydajność nie jest w pełni zadowalająca.

Spersonalizowany GeForce RTX 4090, który trafił do zestawów Acer Predator Orion X, nieco rozczarowuje pod względem temperatur pracy. Jest to jednak konstrukcja przeznaczona do kompaktowych komputerów.

Odpowiednie testy zostały przeprowadzone przez serwis KitGuru. Konstrukcja chłodzenia omawianej karty nie jest typowa. Producent nie wykorzystał bowiem rozwiązania typu AIO, a radiator oraz pompę, które są integralną częścią całości. Mamy więc do czynienia ze spersonalizowanym pod kątem firmy Acer układem, który nie jest dostępny w sprzedaży poza zestawem Acer Predator Orion X. Projekt płytki drukowanej przypomina standardowego GeForce RTX 4090, zawiera jednak dodatkowe komponenty wykorzystywane do podświetlenia RGB. Poza tym trudno doszukać się istotnych różnic.

Największe dotyczą systemu chłodzenia. Jak już zostało wspomniane, karta wykorzystuje autorski cooler oparty na chłodzeniu cieczą. Układ graficzny i pamięć stykają się z miedzianą płytką, pod którą przepływa płyn chłodzący konstrukcję. Ciecz trafia następnie do radiatora. Pompa jest wbudowana w jego końcówkę. Backplate wykonano z metalu, ale nie bierze on udziału w procesie chłodzenia układu. Na potrzeby testu karta została wyciągnięta z komputera Acer Predator Orion X i zainstalowana w zestawie testowym KitGuru. Wydajnościowo nie odbiega ona w żaden sposób od modelu Founders Edition NVIDII.

Ciekawie przedstawiają się za to wykresy temperatur. Wykonany na zamówienie Acer GeForce RTX 4090 osiągnął pod maksymalnym obciążeniem 76 °C. Hot spot karty dobił zaś do 85 °C. Jest to najgorszy rezultat spośród wszystkich przetestowanych przez KitGuru modeli. Mowa zarówno o konstrukcjach z chłodzeniem cieczą, jak i tradycyjnych. Przykładowo, GeForce RTX 4090 Founders Edition może pochwalić się temperaturą rdzenia na poziomie 70 °C i hot spotem 78 °C. Podobnie było w przypadku pomiarów temperatury pamięci. Tutaj propozycja Acera osiągnęła aż 96 °C, a model Founders Edition 84 °C. Są to ciągle bezpieczne wyniki, ale od rozwiązania, które wykorzystuje chłodzenie cieczą (nawet jeśli jest ono kompaktowe), można oczekiwać więcej.

Wyższe temperatury pracy sprawiają, że po odpowiednio długim obciążeniu karta Acera oferuje najniższe taktowanie spośród wszystkich przetestowanych przez serwis modeli. Nie przekłada się to znacząco na liczbę FPS-ów w grach, ale osoby lubiące maksymalnie wykorzystywać wydajność sprzętu, nie będą z tego faktu zadowolone. Głównym problemem jest prawdopodobnie niewystarczająco duży radiator, a także termopady, które nie przylegają optymalnie do odpowiednich części karty. Trzeba jednak pamiętać także, że konstrukcja jest przeznaczona do pracy w stosunkowo kompaktowym zestawie.

