Predator Triton 16 - laptop dla graczy z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4070 oraz 240 Hz odświeżaniem obrazu

Do gamingowej serii laptopów od tajwańskiego producenta Acera już niebawem dołączy kolejny model. Tytułowy Predator Triton 16 będzie miał nam do zaoferowania jeden z najnowszych procesorów Intel Core 13. generacji, 16-calową matrycę z wysoką częstotliwością odświeżania oraz rozdzielczością, a także całkiem wydajny układ graficzny NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Do tego otrzymamy nowe technologie, jeśli chodzi o układ chłodzenia oraz kwestie łączności bezprzewodowej.

Acer zaprezentował nowy model gamingowego laptopa Predator Triton 16. Na pokładzie znajdziemy całkiem wydajne podzespoły oraz sporej wielkości ekran, który wyróżnia się 240 Hz odświeżaniem oraz wysoką rozdzielczością.

Tak jak większość laptopów z tej serii, również ten model prezentuje się bardzo elegancko. Jego konstrukcja została wykonana z metalu i charakteryzuje się dość niewielką grubością, która wynosi dokładnie 19,9 mm. Same ramki okalające 16-calowy ekran również są całkiem cienkie. Pozostając przy wyświetlaczu: mamy tu do czynienia z matrycą IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 px i 240-hercową częstotliwością odświeżania obrazu. Jasność szczytowa plasuje się na poziomie 500 nitów. Matryca zapewnia także 100% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 oraz wsparcie dla technologii NVIDIA G-Sync. Sercem sprzętu będzie jeden ze wspomnianych procesorów Intel Core i9 13. generacji, który zostanie dopełniony przez nawet 32 GB pamięci RAM DDR5 o efektywnym taktowaniu 5200 MHz oraz maksymalnie 2 TB dysk SSD M.2 PCIe (RAID 0).

Acer Predator Triton 16 (PT16-51) Procesor Intel Core i9 13. generacji (do 5,4 GHz, Turbo Boost) Układ iGPU Intel UHD Graphics 770 Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6 (2000 MHz) Pamięć RAM do 32 GB LPDDR5 5200 MHz Magazyn danych SSD M.2 (2280) PCIe do 2 TB (RAID 0) Ekran 16", WQXGA (2560 x 1600 px) IPS 16:10, 2400 Hz, 500 nitów, DCI-P3 100%, 3 ms Złącza, porty i sloty 2 x USB 3.2 Gen.2 Typu A

1 x USB typu C (Thunderbolt 4, PD 65 W)

1 x HDMI 2.1

1 x Czytnik kart pamięci microSD

1 x Jack 3,5 mm Łączność Wi-Fi 6E (Intel Killer AX1675i)

Port Ethernet 1 Gbit/s (Intel Killer Ethernet E2600)

Bluetooth 5.3 Kamera - Wymiary Grubość 19,9 mm Akumulator - Waga - System Microsoft Windows 11 Home Cena 2299 euro (~10 390 zł)

Za wyświetlanie obrazu odpowiadać będzie układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU z obsługą technologii DLSS 3. Nie zabrakło również miejsca dla dwóch portów USB 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, USB typu C ze wsparciem dla Thunderbolt 4, czytnika kart microSD oraz gniazda słuchawkowego Jack 3,5 mm. Przy podświetlanej klawiaturze (konfigurowalny każdy klawisz) znajdziemy czytnik linii papilarnych. W kwestii chłodzenia spotkamy się tu z dwoma wentylatorami AeroBlade 3D (metalowe łopatki o grubości 0,1 mm) oraz zastosowaniem pasty na procesorze na bazie ciekłego metalu. W aspekcie łączności mamy do dyspozycji moduł Wi-Fi 6E oraz gigabitowy port Ethernet (Intel Killer E2600). Sprzęt będzie dostępny w Europie we wrześniu bieżącego roku, a sugerowana cena została ustalona na 2299 euro, czyli trochę ponad 10 tysięcy złotych.

Źródło: Acer