Predator Triton 17 X oraz Predator Helios Neo 16 - Acer zaprezentował potwornie mocny sprzęt oraz jego młodszego brata

Co roku odbywa się konferencja Next@Acer, na której producent przedstawia swoje nowe sprzęty na nadchodzący rok. Na tegorocznym wydarzeniu zaprezentowano sporo urządzeń, jednak żadne z nich nie było tak ciekawe, jak tytułowy Predator Triton 17 X. Acer naprawdę się postarał i zaprojektowany laptop może się poszczycić kosmiczną wręcz specyfikacją (niestety ceną także). Razem z nim światło dzienne ujrzał również mniejszy model - Predator Helios Neo 16.

Predator Triton 17 X to dosłownie bestia, jeśli chodzi o kwestię wydajności. Mamy tu bowiem do czynienia z procesorem Intel Core i9-13900HX, który składa się z 24-rdzeni oraz 32-wątków o taktowaniu od 3,9 GHz do maksymalnie 5,4 GHz. Dopełnia go 64 GB pamięci RAM DDR5 (5600 MHz). Za układ graficzny odpowiada z kolei najmocniejsza obecnie przedstawicielka architektury Ada Lovelace - NVIDIA GeForce RTX 4090 z maksymalnym poborem mocy na poziomie 175 W. Równie dobrze prezentuje się wyświetlacz. Zastosowano tu 17-calowy panel miniLED o rozdzielczości 2560 x 1600 px, odświeżaniu 250 Hz oraz maksymalnej jasności wynoszącej 1000 nitów. Sam wyświetlacz oprócz tego ma całkiem wysoki współczynnik kontrastu 1000000:1, a także zapewnia pokrycie 100% gamy kolorów DCI-P3. Na dodatek mamy certyfikat Eyesafe, który ogranicza emisję niebieskiego światła o 80 %.

Acer Predator Triton 17 X

(PTX17-71) Predator Helios Neo 16

(PHN16-71) Procesor do Intel Core i9-13900HX 13. generacji

(14/20) 3,9 GHz - 5,4 GHz

36 MB Intel Smart Cache Intel Core HX 13 generacji Układ iGPU Intel UHD Graphics Intel UHD Graphics Układ dGPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU 16 GB GDDR6 / 175 W (2250 MHz) NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

8 GB GDDR6 / 140 W (2175 MHz) Pamięć RAM do 64 GB DDR5 5600 Hz do 32 GB DDR5 4800 MHz Magazyn danych M.2 SSD PCIe Gen 4.0 do 4 TB, RAID 0 M.2 SSD PCIe Gen 4.0 NVMe do 2 TB, RAID 0 Ekran 17" 2560 x 1600 px 16:10, miniLED

250 Hz, 1000 nitów, 1000000:1,

100% DCI-P3 16", IPS, 165 Hz, 3 ms, 100% sRGB

2560 x 1600 px lub 1920 x 1080 px Złącza 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 Typu A Gen.2

1x Czytnik kart SD 7.0

1x HDMI 2.1 2x Thunderbolt 4

2x USB 3.2 Typu A Gen.2

1x Czytnik kart SD

1x HDMI 2.1 Łączność Intel Killer E3100G+ Ethernet

Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i Intel Killer E2600 Ethernet

Intel Killer Wi-Fi 6E AX1650 System Microsoft Windows 11 Home Cena od 4499 euro (czerwiec 2023 roku) od 2199 euro (maj 2023 roku)

Za nośnik danych odpowiedzialny jest dysk półprzewodnikowy SSD PCIe o pojemności 4 TB w standardzie RAID 0. Mamy oczywiście dostęp do najświeższych technologii łączności oraz złącz. Acer poważnie podszedł także do kwestii chłodzenia. Zastosowano tu bowiem specjalną komorę parową, w której znajduje się sprężony system chłodzenia. Całość dopełniają trzy wentylatory. Można jeszcze wspomnieć o tym, że obecna pasta termiczna jest na bazie ciekłego metalu. Jak na gamingowego laptopa przystało, mamy dostęp do podświetlanej klawiatury RGB z możliwością konfiguracji każdego klawisza. Obecny jest też czytnik linii papilarny oraz touchpad wykonany ze szkła. Urządzenie wyposażono w sześć głośników, które wspierane są przez system DTS:X Ultra. Na pokładzie znalazł się także czytnik kart SD 7.0 zapewniający prędkość do 985 MB/s. Sprzęt będzie dostępny w czerwcu tego roku w cenie 4499 euro, a więc około 20670 zł.

Mniejszy model Predator Helios Neo 16 mimo dwukrotnie niższej kwoty prezentuje się również całkiem okazale. Występuje on w kilku konfiguracjach, jednak w każdej z nich jego sercem jest procesor z linii Intel Core HX 13. generacji. Pamięć RAM to kości DDR5, ale o niższym taktowaniu (4800 MHz) oraz połowę mniejszej pojemności (32 GB) niż w droższym modelu. Na ekran składa się 16-calowy panel IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 px lub 1920 x 1080 px, odświeżaniu 165 Hz oraz czasie reakcji na poziomie 3 ms. Za wyświetlanie obrazu odpowiadać będzie układ, który zadebiutował dosłownie "przed chwilą" - NVIDIA GeForce RTX 4070 (140 W). Do dyspozycji otrzymamy dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 2 TB, także w standardzie RAID 0. Urządzenie trafi na rynek europejski w maju tego roku w kwocie 2199 euro (~10100 zł).

Źródło: Acer