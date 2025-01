Acer Predator X45 - wielki monitor dla najbardziej wymagających graczy, który zaoferuje rozgrywkę w UWQHD

Targi elektroniki użytkowej CES 2023 miały miejsce na początku roku, a dopiero teraz do sprzedaży w Polsce wkraczają niektóre zaprezentowane tam produkty. Jednym z nich jest tytułowy monitor dla graczy od Acera - Predator X45. Przeznaczony jest on dla najbardziej wymagających osób, co szczególnie widać, kiedy weźmiemy pod uwagę jego specyfikację techniczną oraz cenę. Monitor pozwoli na naprawdę bezkompromisową rozgrywkę, więc warto się mu bliżej przyjrzeć.

Do sprzedaży w Polsce wkroczył zaprezentowany na targach CES 2023 gamingowy monitor Acer Predator X45. Ta ogromna 45-calowa konstrukcja umożliwia rozgrywkę w rozdzielczości UWQHD przy 240 Hz. Zalet znajdziemy jednak dużo więcej.

Na monitor składa się zakrzywiony (800R) panel OLED z bardzo cienkimi ramkami. Matryca wyróżnia się wspomnianą przekątną aż 45 cali, a do tego rozdzielczością wynoszącą 3440 x 1440 px. Jej maksymalne odświeżanie przy użyciu przewodu DisplayPort to 240 Hz. Na dodatek wartość parametru Delta E wynosi <1, a więc możemy liczyć na świetne odwzorowanie kolorów. Czas reakcji również jest bardzo dobry, albowiem może on plasować się na poziomie nawet 0,01 ms. Monitor jest w stanie także skorzystać z technologii synchronizacji obrazu AMD FreeSync Premium oraz obsługuje standard HDR10. Jasność szczytową w tym wypadku ustalono na 1000 nitów, a współczynnik kontrastu na 1 500 000:1 - wartości absolutnie flagowe. Wspomnieć można jeszcze o pokryciu przestrzeni barw DCI-P3 na poziomie 99%.

Acer Predator X45 Matryca OLED Przekątna 45" Rozdzielczość 3440 x 1440 pikseli (21:9), UWQHD Zakrzywienie 800R Odświeżanie 240 Hz Delta E <1 Technika FreeSync AMD FreeSync Premium Technika G-SYNC - Czas reakcji 0,01 ms (PRT) / 0,03 ms(GtG) Współczynnik kontrastu 1 500 000:1 Luminancja 1000 nitów HDR HDR10 Głębia kolorów 10-bit (1,07 mld odcieni barw) Pokrycie przestrzeni barw 99% DCI-P3 Złącza cyfrowe 2 x HDMI 2.0 (2560 x 1440 px, 144 Hz)

1 x DisplayPort 1.4 (3440 x 1440 px, 240 Hz)

1 x USB typu C (PD 90 W, 3440 x 1440 px, 240 Hz) Inne złącza 2 x USB typu A 3.2

1 x Audio-Jack 3,5 mm Głośniki 2 x 5 W Dodatkowe informacje Acer Vision Care 2.0 z TUV EyeSafe, Przełacznik KVM Regulacja wysokości 110 mm Regulacja nachylenia -5° - 15° Obrót +/- 15º Waga z podstawą 13,1 kg Wymiary z podstawą 992,2 x 552~662 x 305,9 mm Cena 8499 zł

Za wyjścia wideo mogą posłużyć: port HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 lub USB typu C, które dodatkowo ma funkcję Power Delivery, a więc jest w stanie również naładować inne urządzenia. Na pokładzie znajdziemy dwa głośniki o mocy 5 W każdy. W kwestii ergonomii jest natomiast dość przyzwoicie. Możemy lekko pochylić ekran lub dostosować jego wysokość. Na początku roku pojawiły się informacje, że monitor ma kosztować 1800 euro. Dziś znamy oficjalną cenę i można stwierdzić, że nie odbiega ona znacząco od przewidywań - 8499 zł. Jeśli jesteśmy zainteresowani zakupem, możemy go dokonać w niektórych sklepach z elektroniką.

Źródło: Acer