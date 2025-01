Acer Predator BiFrost Radeon RX 7600 - zapowiedziano premierę karty graficznej z nietypowym systemem chłodzenia

Miesiąc temu swoją premierę miała karta graficzna AMD Radeon RX 7600. Choć układy tej firmy nie cieszą się tak dużą popularnością, jak konkurencyjne produkty NVIDII, to i tak są wartościową propozycją, jeśli weźmiemy pod uwagę stosunek wydajności do ceny. Firma Acer zaprezentowała ciekawą odmianę Radeona RX 7600 z serii Predator BiFrost. Uwagę przyciąga zwłaszcza bardzo charakterystyczny dla tej linii kart system chłodzenia.

Acer Predator BiFrost Radeon RX 7600 to karta graficzna z bardzo oryginalnym systemem chłodzenia. Zastosowano połączenie wentylatora osiowego z turbiną, co ma zapewniać bardzo wysoką wydajność coolera.

Oczywiście omawiany sprzęt to nie jest rozwiązanie z wyższego segmentu budżetowego. Acer Predator BiFrost Radeon RX 7600 to karta skierowana dla bardziej oszczędnych graczy, którzy korzystają z rozdzielczości 1080p i raczej nie wymagają najwyższych detali graficznych. W takim zastosowaniu układ ten sprawdzi się bardzo dobrze. Jego cechą charakterystyczną jest hybrydowy system chłodzenia, który łączy wentylator osiowy z turbiną. Wentylator osiowy został przesunięty na prawą część karty, a "blower" umiejscowiony mniej więcej w jej centrum. Zastosowanie tego typu rozwiązania ma optymalnie odprowadzać ciepło z obudowy karty nawet w najbardziej wymagających okolicznościach. Turbinowe karty graficzne były bardzo często krytykowane za niewystarczającą wydajność chłodzenia i jego zawodność. Jak widać, rozwiązanie to nie zostało jeszcze w pełni porzucone i możliwe jest, że działa znacznie lepiej w połączeniu z wentylatorem osiowym. Oczywiście ta nietypowa kombinacja sprawia, że całość wygląda dosyć oryginalnie, a sam projekt nie każdemu przypadnie do gustu.

Choć producent nie podał na razie pełnej specyfikacji sprzętu, to wiemy, że można liczyć na 8 GB pamięci GDDR6. Jest to wartość ciągle wystarczająca do większości nowych tytułów, jeśli tylko ograniczy się odpowiednio jakość detali. Karta jest zasilana poprzez jeden wtyk 8-pin i zajmuje dwa sloty w obudowie. Do dyspozycji użytkowników oddano trzy złącza DisplayPort i jedno HDMI. Zabrakło niestety informacji dotyczącej taktowania GPU, ale można przyjąć, że nie będzie ono niższe niż referencyjne 2655 MHz (w trybie boost). Premiera karty już w lipcu. Jej cena wyniesie około 1799 zł.

