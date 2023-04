Acer Predator Orion X - bezkompromisowy zestaw komputerowy przygotowany z myślą o entuzjastach sprzętu

Gotowe zestawy komputerowe to rozwiązania przeznaczone dla osób, które nie mają czasu lub wystarczających umiejętności, żeby samemu złożyć PC. Nie bez znaczenia jest tu także brak jakichkolwiek problemów, ponieważ otrzymuje się w ten sposób w pełni funkcjonalny komputer. Acer Predator Orion X to zestaw, który zrobi wrażenie na każdym graczu. Można liczyć na bezkompromisową wydajność we wszelkich zadaniach związanych z rozrywką, a nawet pracą.

Acer Predator Orion X to zestaw komputerowy wyposażony w najlepszym wariancie w procesor Intel Core i9-13900KS oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Takie połączenie powinno przez długi czas zapewnić bardzo dobrą wydajność w grach.

Topowa wersja komputera została wyposażona w procesor Intel Core i9-13900KS. Jednostka oferuje 8 rdzeni Performance i 16 rdzeni Efficient, obsługując jednocześnie 32 wątki. Maksymalna częstotliwość turbo wynosi aż 6 GHz. Podstawą zestawu w najlepszej wersji jest także karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 z 24 GB pamięci GDDR6X. Do jej chłodzenia wykorzystano blok wodny AIO. Predator Orion X oferuje także do 32 GB pamięci DDR5-5600, dwa nośniki SSD M.2 NVMe o pojemności 1 TB każdy oraz dodatkową kieszeń hot swap na kolejny dysk tego typu. Dostępne są także dwie dodatkowe kieszenie na HDD 2,5 cala, działające w oparciu o interfejs SATA 6 Gb/s. Zestaw wyposażono w specjalną podpórkę na słuchawki, która przypomina ramię maszyny rodem z filmów science-fiction.

Acer Predator Orion X Procesor Intel Core i9-13900KS Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090 RAM 2 x 16 GB DDR5-5600 Nośniki pamięci 2 x SSD M.2 NVMe

1 x gniazdo hot swap na SSD M.2 NVMe

2 x gniazdo SATA na HDD lub SSD 2,5 cala Porty przednie 1 x USB-A 3.2 Gen 1

1 x USB-C 3.2 Gen 1

1 x gniazdo mikrofonu

1 x gniazdo audio Porty tylne 3 x USB-A 3.2 Gen 2

2 x USB-A 2.0

1 x USB-C 3.2 Gen 2x2

1 x gniazdo mikrofonu

1 x gniazdo audio

1 x RJ45 Moduł Wi-Fi Intel Killer Wi-Fi 6E AX211

Obudowa komputera została zainspirowana statkiem kosmicznym. Projekt jest z pewnością interesujący i spodoba się wielu potencjalnym klientom. Przywodzi nieco na myśl motywy zaprezentowane w serii gier Homeworld, choć producent nie odwołuje się oczywiście do tych produkcji. Można moim zdaniem dopatrzeć się także inspiracji uniwersum Aliens. Całość cechuje się dosyć kompaktowymi rozmiarami (szczegółów na razie zabrakło) i stosunkowo małą wagą wynoszącą 9 kg. Jest to sprzęt kierowany do entuzjastów elektronicznej rozrywki. Cena będzie się znacząco różniła w zależności od zastosowanych komponentów. Ma zaczynać się od około 2500 euro, ale za topowy wariant zapłacimy zapewne znacznie więcej.

Źródło: Acer