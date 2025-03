YouTube - platforma zyska nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Google wprowadza chatbota i zmiany w komentarzach

Na platformie YouTube w ostatnim czasie dość często wprowadzane są nowe, eksperymentalne funkcje, które nie zawsze mają pozytywny wydźwięk (do takich należy choćby blokowanie rozszerzeń, które pomagają omijać reklamy). Tym razem jednak mowa o możliwościach, które mogą się okazać całkiem przydatne. Google testuje właśnie opcje oparte o algorytmy sztucznej inteligencji, które mają pomóc w lepszym odbiorze materiałów wideo, jak również ulepszają sekcję komentarzy.

Wybrani użytkownicy platformy YouTube mogą już przetestować nowe funkcje. Jedna z nich wykorzystuje sztuczną inteligencję do segregowania sekcji komentarzy w pojedyncze tematy, natomiast drugą jest chatbot, który będzie w stanie odpowiedzieć na pytania dotyczące oglądanego wideo.

Google udostępniło nowe funkcje dla zaledwie garstki osób w USA i to w dodatku tych, którzy są aktywnymi subskrybentami usługi YouTube Premium. Mogą oni wyrazić zgodę na udział w testach pod tym adresem (jeśli my również mamy wykupiony abonament, możemy sprawdzić, do jakich funkcji mamy aktualnie dostęp). Pierwsza nowość dotyczy materiałów wideo, w których jest spora liczba komentarzy. Pozwala ona pogrupować je na wygodne tematy (sekcja Topics), do których każdy ma dostęp. Dzięki temu całość ma być dużo bardziej czytelna, a przy okazji łatwiej będzie się odnaleźć w prowadzonych konwersacjach.

Z kolei drugą funkcjonalnością ma być prosty chatbot, który odpowie na pytania dotyczące właśnie oglądanego materiału wideo. Będzie też w stanie przedstawić skrócony zarys treści albo polecić rekomendowane materiały. Funkcja z pewnością może się przydać w szczególności, kiedy zechcemy się dowiedzieć konkretnej informacji na dany temat. Wyraźnie też można zauważyć, że opcji związanych z AI będzie już tylko przybywać. W ostatnim czasie dotyczyły one choćby szybszego, a zarazem dużo łatwiejszego tworzenia filmów, dzięki aplikacji YouTube Create (beta dostępna tylko w wybranych regionach, jednak nie w Polsce).

Źródło: Google