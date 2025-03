Google podnosi cenę za abonament YouTube Premium i to chwilę po masowym blokowaniu Adblocków

W ostatnich dniach Google (właściciel platformy YouTube) potwierdził rozpoczęcie wdrażania na masową skalę zabezpieczenia, które uniemożliwia oglądanie treści na popularnej platformie, gdy użytkownik korzysta z różnego rodzaju Adblocków. Dla wielu osób była to próba obejścia konieczności opłacania abonamentu YouTube Premium, który to pozwala m.in. na oglądanie dowolnych treści bez konieczności śledzenia uporczywych reklam. Chwilę po tym zdarzeniu, firma zdecydowała się na... podniesienie ceny abonamentu.

YouTube Premium podrożeje i to zarówno w wersji dla użytkowników indywidualnych jak również w wariancie rodzinnym.

W nocy otrzymałem wiadomość e-mail od zespołu YouTube Premium z informacją o nadchodzącej podwyżce usługi w planie Indywidualnym. Dotychczasowa cena wynosiła 23,99 złotych, jednak w moim przypadku, wzrost ceny nastąpi dokładnie 7 grudnia i od tego momentu cena usługi wzroście do 25,99 złotych. Trzeba przyznać, że uruchomienie podwyżek niedługo po tym, jak zaczęto masowo blokować różnego rodzaju Adblocki, nie wygląda zbyt dobrze w oczach obecnych i potencjalnych przyszłych użytkowników.

Plan YouTube Premium Obecna cena Nowa cena Plan Indywidualny 23,99 zł / miesiąc 25,99 zł / miesiąc Plan Rodzinny 35,99 zł / miesiąc 46,99 zł / miesiąc Plan Studencki 13,99 zł / miesiąc 14,99 zł / miesiąc

Na domiar złego podwyżki sięgają również pozostałych planów YouTube Premium. Wzrost ceny najmocniej odczują posiadacze planu rodzinnego, bowiem dotychczasowa cena 35,99 złotych na miesiąc zostanie zwiększona do 46,99 złotych na miesiąc. Na koniec mamy Plan Studencki, aczkolwiek w tym przypadku podwyżka jest symboliczna i wynosi złotówkę (z 13,99 zł do 14,99 zł). Trochę zabawnie brzmi fragment komunikatu, gdzie firma podkreśla, iż dla nich nie jest to łatwa decyzja. Wydaje nam się, że jest dokładnie odwrotnie, ale może to tylko nasze odczucia :)

Źródło: YouTube