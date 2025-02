YouTube Premium będzie koniecznością. Blokowanie reklam staje się niedozwolone także w Polsce

W maju 2023 roku mogliśmy usłyszeć o kolejnym "eksperymencie" na platformie YouTube, który dotyczył w tamtym czasie rozszerzeń blokujących reklamy. Jeśli użytkownik korzystał z serwisu, a jednocześnie miał włączone wspomniane rozwiązanie, to mógł zobaczyć komunikat, który ostrzegał go przed skutkami, czyli uniemożliwieniem oglądania treści wideo, dopóki rozszerzenie nie zostanie zdezaktywowane. Eksperyment okazuje się nowym prawem, a efekty zaczynają docierać do pierwszych osób w Polsce.

Użytkownicy platformy YouTube w Polsce muszą się liczyć z tym, że już niebawem nie będą w stanie oglądać zamieszczonych treści wideo z włączonym blokerem reklam. Google idzie za ciosem i wprowadza ograniczenia na innych rynkach.

Taki scenariusz prędzej czy później musiał się ziścić. Kiedy kilka miesięcy temu pojawiły się pierwsze doniesienia o zablokowaniu możliwości oglądania wideo w serwisie YouTube, większość osób spodziewała się, że ta inicjatywa dotrze ostatecznie do Polski. Od kilku dni polscy użytkownicy spotykają się właśnie z omawianą sytuacją. Dotyczy ona również tych osób, które mają zainstalowane rozszerzenie blokujące reklamy, natomiast nie jest ono przez nich wykorzystywane na platformie YouTube. Im także pojawia się na ekranie monit, który informuje, że blokery reklam naruszają warunki korzystania z serwisu. W takiej sytuacji dana osoba staje przed wyborem: zezwolić na reklamy lub zakupić subskrypcję YouTube Premium - choć jak wspomniano, samo wyłączenie rozszerzenia często nie przynosi oczekiwanego rezultatu. W efekcie na forach internetowych pojawiają się wątki dotyczące ominięcia tej blokady.

Warto jeszcze wspomnieć, że oprócz monitu widniejącego powyżej, może wyświetlić się nam również taki, który poinformuje nas, że możemy obejrzeć trzy materiały wideo, a następnie nie będziemy mieć możliwości dalszego korzystania z platformy YouTube. W sieci bez problemu znajdziemy więc różnego rodzaju rozwiązania, które mają zapobiec ewentualnej blokadzie i szczegółowo omawiają kwestię odpowiedniej konfiguracji blokerów reklam, a także wybór tych najbardziej funkcjonalnych. Mimo że coraz większa liczba użytkowników w Polsce skarży się na ten problem, to nie dotknął on jeszcze wszystkich. Zapewne Google stopniowo wprowadza swoją "nowość" dla kolejnych użytkowników, więc w najbliższym czasie możemy oczekiwać, że sytuacja dotknie również nas osobiście.

Źródło: YouTube