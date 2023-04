YouTube Premium z pięcioma nowymi funkcjami. Wśród nich lepsza jakość obrazu w rozdzielczości Full HD

Z YouTube'a da się korzystać zupełnie za darmo, jednak mnóstwo aktywnych użytkowników przekonało się już, że warto opłacać miesięczną subskrypcję za pakiet Premium. Po jego wykupieniu nie tylko znikają wszystkie reklamy, ale także pojawiają się nowe, niedostępne wcześniej opcje, które w wielu przypadkach mogą być zbawienne. Twórcy serwisu nie spoczywają jednak na laurach i ciągle ulepszają swoją usługę Premium. O jakie nowości uzupełniono teraz płatnego YouTube'a?

YouTube Premium został właśnie uzupełniony o pięć nowych funkcji. Czy choć jedna z nich przekona użytkowników bezpłatnej wersji serwisu do wykupienia subskrypcji?

YouTube Premium jest teraz bogatszy o pięć nowych funkcji. Pierwszą z nich jest możliwość szybkiego i łatwego tworzenia kolejek odtwarzanych filmów w aplikacji mobilnej, co z pewnością będzie sporym ułatwieniem dla osób często tworzących do tej pory listy odtwarzania. Drugą jest opcja wspólnego oglądania filmów za pośrednictwem Google Meet, niezależnie, czy wszyscy użytkownicy sesji korzystają z Androida czy iOS-a lub mają wykupiony pakiet Premium. Kolejna nowość to możliwość wznowienia oglądania filmu na dowolnym urządzeniu.

Czwartą już nowością w YouTube Premium jest funkcja Inteligentne pobieranie, dzięki której podczas połączenia z siecią Wi-Fi serwis automatycznie doda polecane filmy bezpośrednio do biblioteki użytkownika. Treści te będą od razu gotowe do oglądania w trybie offline. Ostatnią nowinką jest ulepszona jakość wideo 1080p Premium gwarantująca m.in. lepszą ostrość. Funkcja ta była testowana już wiele tygodni temu, dlatego nie dziwi nas, że użytkownicy w końcu mogą z niej skorzystać. Szkoda tylko, że dostępna jest wyłącznie dla osób korzystających z iOS-a, choć spodziewamy się, że niebawem trafi również na inne urządzenia. Na koniec przypominamy, że miesięczny dostęp do YouTube Premium kosztuje 23,99 zł miesięcznie. Bardzo ciekawi jesteśmy, czy udostępnienie nowych funkcji wpłynie na przyrost nowych subskrybentów.

