YouTube testuje jakość 1080p Premium dla aktywnych subskrybentów. Czy nowa opcja zostanie wprowadzona do oferty?

YouTube od czasu do czasu stara się wprowadzać zmiany w działaniu swojego serwisu. Tym razem dotknęło to dostępnych rozdzielczości. U niektórych użytkowników, którzy wykupili opcję bez reklam, przy oglądaniu materiałów filmowych zaczęła się wyświetlać opcja "1080p Premium" z dopiskiem poniżej "Enhanced Bitrate". Wiadomo, że ta opcja nie ma zastąpić aktualnej pozycji 1080p. Dlaczego więc wprowadzany jest nowy wariant oglądania?

YouTube wprowadził testowo opcję 1080p Premium dla użytkowników, którzy subskrybują plan pozbawiony reklam. Czy przyjdzie nam płacić za lepszą jakość wideo na platformie?

Google miało już wcześniej jedno podejście, jeśli chodzi o dostępność lepszej rozdzielczości dla określonych użytkowników. W zamyśle opcja 4K miała być dostępna tylko dla tych, którzy posiadają wykupioną subskrypcję Premium w serwisie. Wiemy jednak, że ostatecznie to rozwiązanie nie weszło w życie. Użytkownicy Reddita podzielili się właśnie zrzutami ekranu, na których widać wspomnianą opcję 1080p Premium. Dzięki niej można konsumować treści ze zwiększoną przepływnością (ang. bitrate). Krótko mówiąc, parametr ten wpływa bezpośrednio na jakość wyświetlanego obrazu. Jeśli "wsłuchamy" się w pozostawione komentarze na Reddicie, możemy zauważyć, że użytkownicy już skarżą się na jakość 1080p. Według nich od jakiegoś czasu jest ona celowo pogarszana, żeby teraz wprowadzić nową opcję, oferującą to samo co wcześniej, jednak "w nowym opakowaniu". Jednakże te informacje nie do końca pokrywają się ze słowami przedstawiciela platformy w tej sprawie.

Przesyłany przez nas filmik na platformę YouTube zawsze ulega znaczącej kompresji. Oglądając opcję 1080p, nie będzie ona wyglądać tak samo dobrze, jak oryginalne wideo. Jednak o tym wie już chyba każdy. Firma chce trochę poprawić ten aspekt, wprowadzając większą przepływność. Domyślnie każdy materiał w opcji 1080p ma bitrate na poziomie 8 Mbps (do 30 kl/s). Z kolei filmy, których "klatkaż" był wyższy, posiadają podniesiony bitrate do 12 Mpbs (48 - 60 kl/s). Nowa opcja premium ma natomiast prawie 13,5 Mpbs. "1080p Premium posiada zwiększoną przepływność w stosunku do 1080p. Zapewnia więcej informacji na każdy piksel, co skutkuje wyższą jakością wyświetlanego obrazu. Dotychczasowa rozdzielczość 1080p nie uległa zmianie" - powiedział jeden z przedstawicieli YouTube. Oświadczenie to wskazuje, że nie zostały przeprowadzone żadne modyfikacje w stosunku do "zwykłej" opcji 1080p. Tak więc jakość ta powinna pozostawać identyczna, jak do tej pory. Nie wiadomo czy nowa opcja kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, wszak Google już wcześniej testowało pomysły, który nigdy nie wyszły do szerszej widowni. Podobnie może być i tym razem.

Źródło: Reddit