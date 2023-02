Zmiany na szczycie Google'a. Susan Wojcicki, szefowa Youtube'a i Googlerka nr 16, odchodzi z firmy. Znamy już następcę

Rotacje na stanowiskach stanowią proces nie do zatrzymania. W przypadku, gdy mówimy o kluczowych pracownikach, może się wydawać czasem to zdarzeniem niemożliwym (szczególnie gdy ktoś piastował wakat w firmie blisko ćwierć wieku). W branży technologicznej taki czas jest jak wieczność - stąd ostatnia zmiana na kierowniczym stanowisku w korporacji z kalifornijskiego Mountain View (z polskim akcentem w postaci paszportu) wydaje się godna opisania.

Po ponad 25 latach pracy z Google'a odchodzi Susan Wojcicki - dotychczasowa CEO usługi YouTube i Googlerka nr 16. W zasadzie jedna ze współzałożycielek korporacji. Jej miejsce zajmie Neal Mohan, który będzie musiał zaradzić zakusom rosnącej konkurencji, głównie ze strony TikToka.

O decyzji Susan Wojciski mogliśmy dowiedzieć się ze specjalnej notki na blogu YouTube'a, która została skierowana wpierw do pracowników Google'a. Niewątpliwie zmiana nie wynika z konfliktu. Dotychczasowa CEO YouTube'a przyjęła propozycję szefostwa korporacji, by w sposób niezależny doradzać kierownictwu Google'a oraz spółce macierzystej Alphabet. Trzeba podkreślić, że zapisała się w historii firmy od samego początku. Jeszcze przed zatrudnieniem wynajęła nieruchomość jej rodziców założycielom spółki, gdzie ci umieścili swoje pierwsze biuro. Byli to oczywiście Larry Page i Sergey Brin, absolwenci University of Stanford. To ona wpadła na pomysł wykupienia marki YouTube, którą to zarządzała później od 2014 roku (przedtem działała choćby w dziale Google AdSense czy marketingu).

Pomimo pojedynczych nieudanych inicjatyw (jak YouTube Originals czy YouTube Gaming) trudno ocenić kadencję Susan Wojcicki inaczej niż pozytywnie. YouTube stanowi ogromny agregator treści multimedialnych i jest liderem branży. Z drugiej strony usługa czuje oddech konkurencji na plecach. Po raz pierwszy inna aplikacja będzie usiłowała w skali globalnej prześcignąć Google'a - mowa tu oczywiście o chińskim TikToku, którego mechanizmy działania zaczynają coraz bardziej przypominać amerykański odpowiednik. Być może w najbliższym czasie zaobserwujemy dalszy ciąg odejść najważniejszych osób z branży, które zaczynały w latach dziewięćdziesiątych. W tym przypadku Google postanowiło na sprawdzonego następcę - Neal Mohan jest niewiele młodszy od Susan Wojcicki (o 5 lat), zaś do Google'a dołączył w 2007 roku.

